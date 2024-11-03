Спецназ Израиля взял в плен морского командира "Хезболлах"

Морской командир "Хезболлах" Имад Амхаз был взят в плен в городе Батрун на севере Ливана. Источники, близкие к радикальной группировке, обвинили миротворцев в бездействии. Премьер Ливана готовит жалобу в СБ ООН.

Спецназ военно-морских сил Израиля взял в плен предполагаемого командира "Хезболлах" в приморском городе Батрун на севере Ливана. Об этом сообщила вечером в субботу, 2 ноября, газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Издание называет имя захваченного - это Имад Амхаз. Израильские военные считают его "ценным источником информации" о военно-морских силах ливанской радикальной шиитской группировки, против которой ЦАХАЛ проводит военную операцию.

Сообщается, что спецназовцы прибыли в Батрун морем и после захвата Амхаза покинули город на скоростных катерах. Сейчас предполагаемого командира "Хезболлах" допрашивает израильская военная разведка.

Премьер Ливана готовит жалобу в СБ ООН

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати потребовал срочно расследовать похищение израильским спецназом ливанского гражданина в Батруне. Согласно сообщению в официальном аккаунте ливанского правительства в соцсети X, Микати провел косультации с командующими армией Ливана генералом Джозефом Ауном и Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL) генералом Арольдо Ласаро Саенсом. Кроме того, Микати призвал и.о. министра иностранных дел Ливана Абдаллу Бу Хабиба подготовить жалобу в Совет Безопасности ООН по этому поводу.

Министр транспорта Ливана Али Хамиех утверждает, что Имад Амхаз - гражданский капитан, который учится в институте морских исследований в Батруне.

Между тем источник, близкий к "Хезболлах", заявил агентству dpa, что морские силы UNIFIL якобы намеренно попустительствовали рейду израильских коммандос, "глядя в другую сторону". Командование миротворцев решительно отвергло это обвинение, указав, что они не причастны к каким-либо похищениям или "другим актам нарушения суверенитета Ливана".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

Израиль и UNIFIL

Руководство UNIFIL за последние недели неоднократно обвиняло Израиль в нападениях на миротворцев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, призывал вывести их из Южного Ливана, указывая, что "Хезболлах" использует персонал UNIFIL в качестве "живого щита".

В составе военно-морских сил UNIFIL в Ливане сейчас находится немецкий корвет Ludwigshafen am Rhein.