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Немецкий военный корабль сбил дрон у берегов Ливана

Роман Сулима
17 октября 2024 г.

Выполняющий миссию ООН корвет отбился от приближающегося к нему БПЛА в Средиземном море. О принадлежности дрона какой-либо из сторон конфликта в регионе не сообщается.

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Немецкий корвет "Ludwigshafen am Rhein" с членами экипажа на борту в апреле 2016 года
Корвет "Ludwigshafen am Rhein" (фото из архива)Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Немецкий корвет "Ludwigshafen am Rhein", дислоцированный у побережья Ливана в составе сил ООН UNIFIL, около 7.00 в четверг, 17 октября, отразил приближающийся к нему беспилотник. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на данные представителя командования бундесвера. О принадлежности дрона какой-либо из сторон конфликта не сообщается, однако его части уже найдены в море и в настоящий момент исследуются немецкими военными.

По информации dpa, беспилотный летательный аппарат был задействован к северо-западу от Эн-Накуры (небольшой город в южной части Ливана, где с 1978 года дислоцируются силы ООН. - Ред.) и находился на значительном расстоянии от побережья, приближаясь к кораблю.

Не первый случай обстрела миротворцев в регионе

За последние дни миротворческие силы ООН в Ливане несколько раз подвергались обстрелу, уточняет dpa. В частности нынешний инцидент с участием именно этого немецкого корвета (класс боевых кораблей, предназначенных для конвойной службы и ПВО военно-морских баз. - Ред.) - уже не первый. В некоторых случаях военные называли виновными израильские войска (ЦАХАЛ), а также сообщаит о неясной ситуации в боях между израильтянами и представителями радикальной группировки "Хезболлах", отмечает dpa.

В настоящее время силы бундесвера в регионе предоставлены корветом "Ludwigshafen am Rhein" с 60 членами экипажа для морских сил миссии UNIFIL, а также 40 солдатами в лагере штаб-квартиры ООН в Эн-Накуре. Задача миссии - следить за соблюдением режима прекращения огня после войны в Ливане в 2006 году. Силы ООН оказывают поддержку правительству Ливана в охране морских границ и предотвращении контрабанды оружия по морю.

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