Как Израиль пытается разрушить финансовую сеть "Хезболлах"

Израильская армия начала атаковать объекты, связанные с финансовой системой "Хезболлах". Основной удар пришелся по ее банку, однако эксперты утверждают, что у террористов в Ливане есть множество источников дохода.

Военная кампания Израиля против поддерживаемой Ираном ливанской радикальной группировки "Хезболлах" приобрела новую цель: поразить финансовую инфраструктуру террористов. В воскресенье, 20 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по филиалам связанной с "Хезболлах" финансовой компании "Аль-Кард аль-Хасан" в Бейруте и других районах Ливана.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари (фото из архива) Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, ливанская радикальная группировка использовала "глубокий финансовый кризис", царящий в стране в течение последних лет, в своих корыстных целях. Ее финансовая сеть, как утверждает израильский военный, основывается на двух источниках дохода: деньгах из Ирана и от ливанского народа.

Хагари заявил, что израильские удары были направлены на связанные с "Аль-Кард аль-Хасан" объекты, а также обвинил "Хезболлах" в хранении "сотен миллионов долларов" в бункере под больницей "Сахель" в Бейруте.

Что такое "Аль-Кард аль-Хасан"?

Дэвид Ашер, который много лет консультировал правительство США по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, описал "Аль-Кард аль-Хасан" в интервью DW как "ссудно-сберегательную ассоциацию, а не банк в классическом представлении".

Директор программы по безопасности на Ближнем Востоке в аналитическом "Центре новой американской безопасности" Джонатан Лорд уверен: "Аль-Кард аль-Хасан" играет в Ливане ключевую роль в обеспечении "Хезболлах" средствами. "Они предоставляют финансовые услуги. Это было своего рода стратегическое конкурентное преимущество "Хезболлах" в Ливане, потому что традиционный банковский сектор, особенно в последние несколько лет, стал опасным и проблемным из-за коррупции в Ливане и более глобальных банковских и экономических проблем", - говорит Лорд в беседе с DW.

Основанная в 1983 году "Аль-Кард аль-Хасан" владеет примерно 30 филиалами. Организация пользуется особой популярностью в тех районах Ливана, где традиционно сильна поддержка "Хезболлах". Еще более востребованной компания стала после того, как ливанская банковская система частично рухнула после финансового кризиса в 2019 году. "Аль-Кард аль-Хасан" не регулируется центральным банком Ливана и не принадлежит к международной банковской системе. С 2007 года она находится под санкциями США.

Разбор завалов после удара ЦАХАЛ по отделению "Аль-Кард аль-Хасан" в южных пригородах Бейрута Фото: -/AFP

Как зарабатывает "Хезболлах"?

В своем обращении Даниэль Хагари заявил, что "Хезболлах" получает свои деньги от Ирана, а также от финансовых и социальных услуг, которые организация оказывает ливанскому населению через "Аль-Кард аль-Хасан".

По словам Дэвида Ашера, "Аль-Кард аль-Хасан" - лишь "часть уравнения" в диверсифицированной финансовой системе "Хезболлах". Основная часть обязанностей организации, утверждает эксперт, связана с выплатами зарплат "рядовым" членам террористической группировки и предоставлением услуг населению.

Ашер подчеркивает, что "Хезболлах" использует в том числе традиционную банковскую систему Ливана и распределяет свои активы различными способами. По его личным оценкам, годовой бюджет организации может составлять "от 12 до 15 млрд долларов в год".

В свою очередь, заявление израильской стороны о том, что большая часть богатств "Хезболлах" поступает из Ирана, - неоспоримо, и эта организация является фактически подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции, считает Джонатан Лорд. "Если посмотреть на боевой состав сил Ирана, то видно, что он считает "Хезболлах" компонентом своей национальной оборонной инфраструктуры", - указал он.

Еще один существенный источник дохода для "Хезболлах" - деньги, полученные от совершения таких преступлений, как наркоторговля и торговля бриллиантами, утверждает Ашер. По его словам, существует много доказательств, что организация собирает деньги через преступные сети по всему миру, а затем отмывает большую их часть через выдаваемые за легальные предприятия, зачастую расположенные в Европе.

Всего, по его оценкам, Иран обеспечивает до половины резервов "Хезболлах", а большая часть оставшихся 50% поступает от преступной деятельности по всему миру.

Как деятельность "Хезболлах" влияет на ливанскую экономику?

С начала финансового кризиса 2019 года эксперты описывают экономическую ситуацию в Ливане как катастрофическую. К серьезному спаду привели введенные против Ирана международные санкции, а позднее ситуацию усугубили пандемия COVID-19 и взрыв в порту Бейрута в 2020 году.

Валюта и банковская система внутри страны фактически рухнули, как и большая часть ее государственных служб. ВВП сократился почти вдвое. Теперь же всего за несколько недель в результате бомбардировок в ходе операции ЦАХАЛ против "Хезболлах", свои дома были вынуждены покинуть до 1 миллиона ливанцев - почти 20% от населения страны. Это еще сильнее ударит по ливанской экономике.

Палаточный лагерь для ливанских беженцев на пляже Бейрута Фото: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Сработает ли план Израиля?

По словам Джонатана Лорда, попытка Израиля нанести удар по финансовой инфраструктуре "Хезболлах" указывает на то, что "они мыслят иначе", чем при проведении предыдущих кампаний. Однако несмотря на то, что израильским военным удается наносить большой урон террористам, существует риск "ползущего расширения операции" и превращения Ливана и борьбы с "Хезболлах" в собственный "Вьетнам для Израиля".

Дэвид Ашер в свою очередь считает, что израильские удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" уже лишили "Хезболлах" примерно 30-40% ее наличных денег. В то же время, утверждает он, у организации остаются значительные средства, связанные с основной ливанской финансовой системой. А нынешний подход Израиля "вряд ли повлияет на потоки доходов, которые "Хезболлах" продолжает получать от Ирана и своих различных преступных предприятий по всему миру".