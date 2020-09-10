Ливан просит Интерпол арестовать двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Ливан вечером в четверг, 1 октября, запросил у Интерпола ордеры на арест российского капитана и предполагаемого владельца судна, которое доставило в порт Бейрута взорвавшийся впоследствии груз нитрата аммония. Ливанское государственное информагентство NNA не сообщило имен лиц, подлежащих аресту. В то же время источники в органах юстиции Ливана сказали, что Ливан добивается ареста Бориса Прокошева и Игоря Гречушкина.

Прокошев был капитаном судна Rhosus, когда оно зашло в порт Бейрута в 2013 году, а российский бизнесмен Гречушкин, проживающий на Кипре, - владельцем судна. Согласно данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, владельцем Rhosus на самом деле был кипрский судовладелец Хараламбос Маноли, но Маноли опроверг эти сведения.

Игорь Гречушкин в августе был допрошен полицией. Представитель кипрской полиции заявил, что ему ничего не известно о запросе Ливана в Интерпол. Со своей стороны Борис Прокошев, находящийся в России, сказал, что ему ничего не известно по поводу ордера, и никто из работников следственных органов с ним до сих пор не связывался.

Взрывы в Бейруте

Судно под молдавским флагом Rhosus, на борту которого находилось 2750 тонн нитрата аммония, в ноябре 2013 года следовал из Грузии в Мозамбик и по техническим причинам сделал остановку в Бейруте. Судно было задержано, а опасный груз перевезен на склад на территории порта. В 2018 году Rhosus затонул.

4 августа 2020 года в Бейруте произошел взрыв нитрата аммония с судна Rhosus, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе.

В Ливане по делу о взрыве арестовано 25 человек, в том числе высокопоставленные работники бейрутского порта и таможни, а также сирийские рабочие, которые за несколько часов до взрыва проводили сварочные работы в порту.

Смотрите также:

Город в руинах: Мехико после землетрясения Десятки разрушенных домов 19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Silencio! Тишина! После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Горожане приходят на помощь В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Дети, погибшие за школьной партой В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Шок и утешение Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Пункты выдачи медикаментов По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Разбор завалов общими усилиями Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Почти 250 погибших Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Вскоре после учений Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Второе землетрясение за две недели По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек. Автор: Марко Лангер, Илья Коваль

