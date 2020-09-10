 Ливан просит Интерпол арестовать двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Ливан просит Интерпол арестовать двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Суд в Ливане запросил у Интерпола ордер на арест капитана Бориса Прокошева и бизнесмена Игоря Гречушкина. Гречушкин предположительно являлся владельцем судна, доставившего в Бейрут нитрат аммония.

Разрушения в порту Бейрута после взрыва

Ливан вечером в четверг, 1 октября, запросил у Интерпола ордеры на арест российского капитана и предполагаемого владельца судна, которое доставило в порт Бейрута взорвавшийся впоследствии груз нитрата аммония. Ливанское государственное информагентство NNA не сообщило имен лиц, подлежащих аресту. В то же время источники в органах юстиции Ливана сказали, что Ливан добивается ареста Бориса Прокошева и Игоря Гречушкина.

Прокошев был капитаном судна Rhosus, когда оно зашло в порт Бейрута в 2013 году, а российский бизнесмен Гречушкин, проживающий на Кипре, - владельцем судна. Согласно данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, владельцем Rhosus на самом деле был кипрский судовладелец Хараламбос Маноли, но Маноли опроверг эти сведения.

Игорь Гречушкин в августе был допрошен полицией. Представитель кипрской полиции заявил, что ему ничего не известно о запросе Ливана в Интерпол. Со своей стороны Борис Прокошев, находящийся в России, сказал, что ему ничего не известно по поводу ордера, и никто из работников следственных органов с ним до сих пор не связывался.

Взрывы в Бейруте

Судно под молдавским флагом Rhosus, на борту которого находилось 2750 тонн нитрата аммония, в ноябре 2013 года следовал из Грузии в Мозамбик и по техническим причинам сделал остановку в Бейруте. Судно было задержано, а опасный груз перевезен на склад на территории порта. В 2018 году Rhosus затонул.

4 августа 2020 года в Бейруте произошел взрыв нитрата аммония с судна Rhosus, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе.

В Ливане по делу о взрыве арестовано 25 человек, в том числе высокопоставленные работники бейрутского порта и таможни, а также сирийские рабочие, которые за несколько часов до взрыва проводили сварочные работы в порту.

Смотрите также:

  • руины здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Десятки разрушенных домов

    19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.

  • табличка тишина на месте разбора завалов

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Silencio! Тишина!

    После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.

  • жители Мехико с ведрами и питьевой водой

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Горожане приходят на помощь

    В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.

  • разрушенная школа в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Дети, погибшие за школьной партой

    В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.

  • жители Мехико утешают друг друга после землетрясения

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Шок и утешение

    Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.

  • раздача медикаментов в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Пункты выдачи медикаментов

    По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.

  • люди помогают при разюоре завалов в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Разбор завалов общими усилиями

    Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.

  • полуразрушенный дом в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Почти 250 погибших

    Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.

  • руины здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Вскоре после учений

    Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

  • спасатели у разрушенного здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Второе землетрясение за две недели

    По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек.

    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


Смотреть видео 14:21

Страшный взрыв в Бейруте: кого ливанцы винят в катастрофе (07.08.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Бейрут после катастрофы: Европа обещает помощь  

Что известно о страшных взрывах в Бейруте (05.08.2020)  

Также по теме

Libanon Beirut | Großbrand am Hafen | Schwarze Rauchwolken

В порту Бейрута вспыхнул крупный пожар 10.09.2020

Спустя месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута на его территории вспыхнул пожар. Возгорание тушат с военных вертолетов.

Libanon Explosion in Beirut

Взрыв в порту Бейрута. Что уже известно 05.08.2020

Взрыв в порту Бейрута привел к многочисленным человеческим жертвам. Что послужило причиной трагедии и каковы ее последствия? DW собрала основные факты.

Mosambik Hauptstadt Maputo mit Blick auf den Hafen

Мозамбик отвергает ответственность за взрывы в порту Бейрута 13.08.2020

Правительство Мозамбика подтвердило, что 2750 тонн аммиачной селитры направлялись из Грузии в эту африканскую страну. Но почему груз конфисковали в Бейруте, неизвестно.

Реклама

Самые читаемые

Что думают о Путине немцы на востоке и западе Германии  

На саммите ЕС представили план для Беларуси после Лукашенко  

Плавучие солнечные электростанции: новый бизнес в затопленных карьерах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно