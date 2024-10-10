ООН обвинила Израиль в ударе по своей штаб-квартире в Ливане

ООН обвинила Израиль в ударах по штаб-квартире своей миротворческой миссии в Ливане. Сообщается, что пострадали двое миротворцев. Ранее миротворцы ООН отказались переместиться из зоны боев ЦАХАЛ с "Хезболлах".

Организация объединенных наций в четверг, 10 октября, обвинила Израиль в ударе по штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) и еще двум объектам этой миссии ООН на юге страны. Сообщается, что в результате были ранены два миротворца, оба - граждане Индонезии. Израильская сторона пока не комментирует эту информацию.

Пострадавшие миротворцы упали со смотровой башни UNIFIL в городе Эн-Накура после того, как по ней выстрелил израильский танк "Меркава", заявили в ООН. Сейчас оба они находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает. В заявлении также отмечается, что израильские военные нанесли удары и по другим позициям UNIFIL. В результате были повреждены транспортные средства и система связи, персонал не пострадал.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал случившееся "неприемлемым" и провел экстренные переговоры с послом Израиля в Риме. Из 10 тысяч солдат, участвующих в миссии UNIFIL, тысяча - итальянцы. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал удары по миротворцам "недопустимыми". Ирландские военные также есть в составе Временных сил ООН в Ливане.

6 октября стало известно, что UNIFIL отвергла предложение Израиля переместить своих миротворцев из зоны на юге Ливана, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) воюет с боевиками исламистского движения "Хезболлах".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударовбыли убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

По данным ООН, около 100 тысяч жителей Ливана бежали в соседнюю Сирию от израильских авиаударов.