Нетаньяху просит вывести миротворцев в Ливане из-под удара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом "немедленно" вывести из-под удара миротворческие силы UNIFIL на юге Ливана. Соответствующее видеообращение было опубликовано в соцсетях израильского политика в воскресенье, 13 октября.

Отказываясь эвакуировать миротворцев, ООН делает их "заложниками" террористической организации "Хезболлах", считает Нетаньяху. "Это ставит под угрозу и их, и жизни наших солдат", - добавил он.

UNIFIL: Израильские войска разрушили главные ворота на базе миротворцев в Ливане

Временные силы ООН в Ливане в своем официальном аккаунте в соцсети Х сообщили, что в воскресенье, 13 октября, приблизительно в 4.30 утра по местному времени два танка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушили главные ворота позиции, на которой находились миротворцы и "насильно проникли на нее". Израильские военные настаивали, чтобы на базе погасили свет.

Накануне представитель UNIFIL Андреа Тененти заявил в интервью агентству AFP, что миротворцы не покинут регион, несмотря на просьбы израильской стороны. В пятницу, 11 октября, Временные силы ООН на юге Ливана сообщили, что в результате попадания израильского танка по наблюдательной вышке в штаб-квартире UNIFIL ранения получили два миротворца. Премьер-министр Израилья Нетаньяху, комментируя инциденты с участием миротворцев, заявил, что "сожалеет" о том, что солдаты Временных сил пострадали и пообещал делать "все возможное, чтобы не допустить подобного". "Но самый простой и очевидный способ обеспечить это - просто вывести их из опасной зоны", - сказал он.

Премьер-министр Ливана Микати осудил призыв Нетаньяху вывести солдат UNIFIL из зоны боевых действий

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил призыв Биньямина Нетаньяху вывести миротворцев UNIFIL. По его словам, предупреждение израильского премьера Гутерришу "представляет собой новую главу в подходе врага к несоблюдению международных норм".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, заявила в телефонном разговоре с Нетаньяху об обязанности обеспечивать безопасность миротворцев UNIFIL в Ливане. Она также призвала к "полному выполнению" резолюции 1701 Совета Безопасности ООН по Ливану и подчеркнула необходимость деэскалации конфликта в регионе, сообщила ее канцелярия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, более 42 тысяч палестинцев погибли и свыше 98 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.