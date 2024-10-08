Израиль убил в Ливане главу логистики "Хезболлах"

Сухейл Хусейн Хусейни отвечал за поставки оружия для "Хезболлах" из Ирана. Ранее Израиль ликвидировал давнего руководителя "Хезболлах" Хасана Насраллу и других лидеров этого радикального движения.

В результате авиаудара по столице Ливана Бейруту убит Сухейл Хусейн Хусейни, отвечавший в исламском радикальном движении "Хезболлах" за поставки оружия из Ирана, объявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Хусейни играл решающую роль в передаче оружия между Ираном и "Хезболлах" и отвечал за распределение современных вооружений между подразделениями "Хезболлах", контролируя как транспортировку, так и распределение оружия", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, которое во вторник, 8 октября, цитируют израильские СМИ.

Согласно сведениям израильской армии, Хусейни также "отвечал за составление бюджета и материально-техническое обеспечение наиболее важных проектов "Хезболлах", включая координацию террористических атак против государства Израиль из Ливана и Сирии".

Ликвидация руководства "Хезболлах"

В середине сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, которые "Хезболлах" использует для оперативной связи. Вечером 27 сентября израильская армия нанесла авиаудар по штабу "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута, убив лидера движения Хасана Насраллу, который руководил "Хезболлах" более 30 лет.

Вместе с Насраллой были убиты его дочь Зейнаб, ряд высокопоставленных членов движения, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. В конце сентября Израиль начал "ограниченную наземную операцию", в рамках которой наносит удары с воздуха по объектам, связанным с "Хезболлах", на приграничной территории на юге Ливана.