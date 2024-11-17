Шольц: Взгляды Путина на войну в Украине не изменились

Разговор с Путиным помог понять, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось, сообщил канцлер ФРГ. Но, по его словам, важно было дать понять, что поддержка Украины не ослабнет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным не увидел каких-либо изменений его взглядов на войну в Украине. "Разговор был очень подробным, но он способствовал осознанию того, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось, и это не очень хорошая новость", - заявил Шольц в воскресенье, 17 ноября, общаясь с прессой в аэропорту Берлина перед вылетом на саммит G20 в Бразилии.

В то же время глава германского правительства отметил, что с Путиным стоило поговорить, чтобы развеять любые иллюзии, которые тот мог питать относительно отказа Запада от дальнейшей поддержки Украины. "Важно было сказать ему, что он не должен рассчитывать на то, что поддержка со стороны Германии, Европы и многих других стран мира ослабнет", - сказал Шольц.

Звонок Шольца Путину

Олаф Шольц 15 ноября впервые с 2022 года провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Канцлер Германии осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира.

Он также подтвердил решимость поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько необходимо. Путин в ответ призвал учитывать интересы РФ в области безопасности и отметил, что Москва не отказывалась от переговоров.

Критика в адрес Шольца

Разговор двух лидеров осудили в Киеве, а также в ряде европейских стран. Президент Украины Владимир Зеленский, с которым глава правительства ФРГ поговорил перед беседой с Москвой, заявил, что Шольц открыл "ящик Пандоры", сводя на нет усилия по изоляции Путина и завершению войны "справедливым миром".

Кроме того, звонок Шольца Путину вызвал критику в самой Германии. Эксперт фракции Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Юрген Хардт (Jürgen Hardt) указал, что Кремль "поймет факт звонка как признак слабости, а не силы". По мнению представителя входящей в правящую коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" Робина Вагенера (Robin Wagener), Путин осознает эту слабость, поэтому и говорил по телефону с немецким канцлером.