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"Зеленые" раскритиковали Шольца за звонок Путину

Ася Миллер
17 ноября 2024 г.

Звонок канцлера ФРГ Владимиру Путину - одна из ключевых причин для критики Олафа Шольца со стороны бывших коллег по правящей коалиции, выступающих за активную поддержку Украины.

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Cъезд партии "Союз-90"/"зеленые" в Висбадене
Cъезд партии "Союз-90"/"зеленые" в ВисбаденеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В рядах партии "Союз-90"/"зеленые" нарастает критика в адрес политики канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) по Украине. Одна из главных претензий "зеленых" к федеральному канцлеру на данный момент - его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся по инициативе главы немецкого правительства. "Никогда Олаф Шольц не был настолько бессилен, как сейчас", - заявил депутат бундестага от "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener) на съезде партии в Висбадене в субботу, 16 ноября.

По мнению Вагенера, Путин осознает эту слабость, поэтому и говорил по телефону с немецким канцлером. Допустив, что Шольц, возможно, планирует предвыборную кампанию в роли "канцлера мира", депутат заявил, что она может оказаться такой же пустой, как и его кампания в роли "канцлера климата"

В ходе своего выступления Вагенер также подчеркнул необходимость продолжать поддержку Киева. "Зеленые" остаются надежными в своей политике по Украине и выступают за "мир свободы", а не за "мир в виде могильной тишины", - указал он.

Кроме того, в рамках съезда в Висбадене депутаты партии большинством голосов приняли резолюцию, призывающую к защите территориальной целостности Украины и ее поддержке на пути к евроатлантической интеграции. "Для этого необходим последовательный рост поддержки Украины со стороны Германии и Европы, а также новая стратегия по отношению к сегодняшней авторитарной и агрессивной России", - отмечается в тексте резолюции.

ХДС/ХСС: "Факт звонка - признак слабости, а не силы"

Звонок канцлера ФРГ в Москву ранее также раскритиковал представитель блока консерваторов Юрген Хардт (Jürgen Hardt). Кремль "поймет факт звонка как признак слабости, а не силы", заявил эксперт фракции Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в бундестаге в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, Шольц, очевидно, "не сделал никаких конкретных новых предложений и даже не выдвинул ультиматум". Однако Кремль понимает лишь "сигналы силы", например, угрозу существенно нарастить военную помощь Украине, указал Хардт.

Разговор Шольца и Путина - первый с декабря 2022 года

Телефонная беседа Шольца и Путина состоялась 15 ноября и стала первым контактом политиков с декабря 2022 года. Канцлер Германии осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира. Кроме того, Берлин подтвердил решимость поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько необходимо.

Путин в свою очередь призвал учитывать интересы РФ в области безопасности, посетовал на "многолетнюю агрессивную политику НАТО, направленную на создание на украинской территории антироссийского плацдарма" и отметил, что Москва не отказывалась от переговоров.

Киев критикует диалог Берлина и Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский, с которым глава правительства ФРГ поговорил перед беседой с Москвой, раскритиковал диалог Шольца и Путина. Контакт Берлина и Москвы на высоком уровне открыл "ящик Пандоры", сводя на нет усилия по изоляции российского лидера и завершению войны "справедливым миром", считает глава украинского государства. При этом Шольц рассказал лидерам США, Франции и Великобритании о намерении вновь связаться с Кремлем почти за месяц до звонка, утверждает издание Bild.

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