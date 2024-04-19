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Шольц: У близких к РФ стран есть сомнения по поводу войны

Олег Соколенко
20 апреля 2024 г.

Близкие к РФ страны тоже испытывают сомнения в том, что война в Украине имеет какой-либо смысл для России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после возвращения из Китая. Однако он не исключил, что эта война затянется на годы.

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Олаф Шольц сходит с трапа самолета в Китае 14 апреля
Олаф Шольц сходит с трапа самолета в Китае 14 апреляФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Страны, поддерживающие тесные отношения с Москвой, тоже испытывают сомнения по поводу целесообразности войны в Украине, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "В мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России", - сказал он на мероприятии издания Freie Presse в Хемнице в пятинцу, 19 апреля.

Эти слова Шольца прозвучали после его возвращения из Китая, где канцлер ФРГ находился с официальным визитом 14-17 апреля. Глава немецкого правительства отметил, что Китай открыто заявил о готовности участвовать в дипломатическом процессе для прекращения войны в Украине. Кроме того, по словам Шольца, Пекин положительно оценил запланированный на середину июня мирный саммит по Украине в Швейцарии. "Это результат, который нельзя недооценивать (...) И это больше, чем можно было бы ожидать три или шесть месяцев назад".

В ходе визита в Китай Шольц призвал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на российского президента Владимира Путина с тем, чтобы тот закончил войну в Украине. "Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил Си оказать давление на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну", - написал Шольц 16 апреля в соцсети X.

Олаф Шольц: Война в Украине грозит затянуться на годы

На том же мероприятии в Хемнице 19 апреля Олаф Шольц сказал, что война в Украине может продлиться еще несколько лет, и что Владимиру Путину "это не должно сойти с рук". Канцлер ФРГ подтвердил, что Германия продолжит оказывать Киеву военную помощь, но при этом обратил внимание и на важность дипломатических усилий.

При этом Шольц не исключил, что может снова обсудить с Путиным по телефону войну в Украине. "Но конечно, должно быть понятно, о чем конкретно мы будем разговаривать", - подчеркнул он. Канцлер Германии еще раз обвинил российского президента в том, что тот преследует империалистические цели и хочет поставить под сомнение само существование Украины.

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