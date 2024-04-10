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Бербок призвала бундестаг увеличить поддержку Украины

Евгений Жуков
10 апреля 2024 г.

Как соседние страны поддержали Германию при ее воссоединении, так и теперь ФРГ должна помочь Украине и другим странам Восточной Европы, уверена Анналена Бербок. Она добивается увеличения поставок Киеву средств ПВО.

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Анналена Бербок в Харькове (фото из архива)
Анналена Бербок в Харькове (фото из архива)Фото: Xander Heinl/photothek/picture alliance/dpa

На фоне угрозы, исходящей от агрессивной политики России, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала выделить дополнительные бюджетные средства на политику безопасности, включая поддержку Украины. "Мы находимся в совершенно исключительной ситуации", - заявила Бербок в среду, 10 апреля, в бундестаге.

"Европейская безопасность - это наша безопасность", - подчеркнула она, предупредив, что если "военную кампанию Путина не удастся остановить" в Украине, то она окажется на пороге Польши и стран Балтии. "Если Украина сейчас перестанет защищать себя, то закончится существование Украины, а не этой войны. А война продолжится - нападением на другие страны", - убеждена глава германского МИДа.

"При сигнале тревоги считайте до 45"

В своем выступлении перед депутатами Бербок сослалась на собственный опыт пребывания в Харькове: "Я сама была там, и мне говорили: когда прозвучит сигнал тревоги, считайте до 45. Если вы еще живы, то все хорошо. Такими и будут "меры безопасности" для людей, если мы не сможем продолжать обеспечивать там дополнительную противовоздушную оборону".

В связи с этим Бербок призывает предоставить Киеву больше средств ПВО. По ее словам, поскольку Германия больше не в состоянии поставлять их из собственных запасов, то ведется поиск соответствующих возможностей по всему миру.

Говоря о необходимости выделения помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии, германский министр сравнила нынешнюю ситуацию с международной поддержкой Германии в процессе ее воссоединения. По ее словам, речь идет "не просто о поддержке Украины", а о гарантиях выживания в Европе, о поддержке "наших восточноевропейских соседей, которые были рядом, когда мы в них нуждались - во время воссоединения Германии, во время ее возвращения в международное сообщество". Теперь же, по мнению Бербок, действовать должна Германия.

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