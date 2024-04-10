Бербок призвала бундестаг увеличить поддержку Украины

Как соседние страны поддержали Германию при ее воссоединении, так и теперь ФРГ должна помочь Украине и другим странам Восточной Европы, уверена Анналена Бербок. Она добивается увеличения поставок Киеву средств ПВО.

На фоне угрозы, исходящей от агрессивной политики России, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала выделить дополнительные бюджетные средства на политику безопасности, включая поддержку Украины. "Мы находимся в совершенно исключительной ситуации", - заявила Бербок в среду, 10 апреля, в бундестаге.

"Европейская безопасность - это наша безопасность", - подчеркнула она, предупредив, что если "военную кампанию Путина не удастся остановить" в Украине, то она окажется на пороге Польши и стран Балтии. "Если Украина сейчас перестанет защищать себя, то закончится существование Украины, а не этой войны. А война продолжится - нападением на другие страны", - убеждена глава германского МИДа.

"При сигнале тревоги считайте до 45"

В своем выступлении перед депутатами Бербок сослалась на собственный опыт пребывания в Харькове: "Я сама была там, и мне говорили: когда прозвучит сигнал тревоги, считайте до 45. Если вы еще живы, то все хорошо. Такими и будут "меры безопасности" для людей, если мы не сможем продолжать обеспечивать там дополнительную противовоздушную оборону".

В связи с этим Бербок призывает предоставить Киеву больше средств ПВО. По ее словам, поскольку Германия больше не в состоянии поставлять их из собственных запасов, то ведется поиск соответствующих возможностей по всему миру.

Говоря о необходимости выделения помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии, германский министр сравнила нынешнюю ситуацию с международной поддержкой Германии в процессе ее воссоединения. По ее словам, речь идет "не просто о поддержке Украины", а о гарантиях выживания в Европе, о поддержке "наших восточноевропейских соседей, которые были рядом, когда мы в них нуждались - во время воссоединения Германии, во время ее возвращения в международное сообщество". Теперь же, по мнению Бербок, действовать должна Германия.