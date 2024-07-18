Шольц отверг просьбу Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг обращенную к западным союзникам просьбу президента Украины Владимира Зеленского сбивать своим оружием российские ракеты и дроны над территорией Украины. Об этом пишет агентство dpa вечером в четверг, 18 июля.

Кроме того, на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в британском Вудстоке, куда был приглашен и Владимир Зеленский, глава германского правительства Шольц в очередной раз отверг просьбу украинского лидера снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, разделяют ли и другие страны НАТО этот подход, Олаф Шольц подчеркнул: "Я наблюдаю такой консенсус, что о таких шагах не может идти речь. США в этом вопросе тоже занимают очень четкую позицию".

Призыв Зеленского к западным союзникам сбивать ракеты РФ

Владимир Зеленский воспользовался возможностью выступить на саммите Европейского политического сообщества, чтобы призвать союзников Киева усилить его поддержку в войне с Россией, в частности, сбивая своим оружием российские ракеты и дроны над территорией Украины. "Необходима коллективная воля, чтобы их сбивать - так же, как это было с иранскими ракетами и дронами (над Израилем. - Ред.)", - заявил он. В апреле иранская атака на Израиль с использованием более 300 ракет и дронов была отражена с участием самолетов и систем ПВО США, Великобритании и Франции.

Украина призывала страны НАТО установить бесполетную зону над территорией страны еще в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Альянс ответил отказом, пообещав оснастить украинскую армию системами ПВО.

Поскольку российские воздушные удары не прекращаются, и в 2024 году, начиная с марта, России удалось разрушить большое число энергетических объектов, Украина уже не в первый раз призывает сбивать российские ракеты и дроны системами ПВО с территории стран НАТО.

Недавно Польша выступила с подобным предложением, касающимся защиты воздушного пространства над Западной Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг его отклонил. "Мы не станем стороной конфликта. Хотя мы поддерживаем Украину в борьбе с российской военной авиацией, НАТО не будет напрямую в этом участвовать", - заявил он.