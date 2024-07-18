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Шольц отверг просьбу Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Александра Иванова
19 июля 2024 г.

Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества призвал союзников расширить поддержку Украины, защищая ее небо от российских дронов и ракет.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите Европейского политического сообщества в Вудстоке
Олаф Шольц на саммите Европейского политического сообщества в ВудстокеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг обращенную к западным союзникам просьбу президента Украины Владимира Зеленского сбивать своим оружием российские ракеты и дроны над территорией Украины. Об этом пишет агентство dpa вечером в четверг, 18 июля.

Кроме того, на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в британском Вудстоке, куда был приглашен и Владимир Зеленский, глава германского правительства Шольц в очередной раз отверг просьбу украинского лидера снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, разделяют ли и другие страны НАТО этот подход, Олаф Шольц подчеркнул: "Я наблюдаю такой консенсус, что о таких шагах не может идти речь. США в этом вопросе тоже занимают очень четкую позицию".

Призыв Зеленского к западным союзникам сбивать ракеты РФ

Владимир Зеленский воспользовался возможностью выступить на саммите Европейского политического сообщества, чтобы призвать союзников Киева усилить его поддержку в войне с Россией, в частности, сбивая своим оружием российские ракеты и дроны над территорией Украины. "Необходима коллективная воля, чтобы их сбивать - так же, как это было с иранскими ракетами и дронами (над Израилем. - Ред.)", - заявил он. В апреле иранская атака на Израиль с использованием более 300 ракет и дронов была отражена с участием самолетов и систем ПВО США, Великобритании и Франции.

Украина призывала страны НАТО установить бесполетную зону над территорией страны еще в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Альянс ответил отказом, пообещав оснастить украинскую армию системами ПВО. 

Поскольку российские воздушные удары не прекращаются, и в 2024 году, начиная с марта, России удалось разрушить большое число энергетических объектов, Украина уже не в первый раз призывает сбивать российские ракеты и дроны системами ПВО с территории стран НАТО.

Недавно Польша выступила с подобным предложением, касающимся защиты воздушного пространства над Западной Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг его отклонил. "Мы не станем стороной конфликта. Хотя мы поддерживаем Украину в борьбе с российской военной авиацией, НАТО не будет напрямую в этом участвовать", - заявил он.

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