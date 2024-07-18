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РФ совершает преступления против мирного населения Украины

Сергей Гуща
18 июля 2024 г.

Всемирная организация против пыток опубликовала доклад о пытках, сексуальном насилии и исчезновении людей в оккупированных регионах Украины в первый год полномасштабного российского вторжения.

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Прохожие на улице Херсона
Прохожие на улице ХерсонаФото: Oleksandr Kornyakov/Vgoru

Всемирная организация против пыток (ВОПП) обвинила российскую армию и власти РФ в преступлениях против человечности, совершаемых в отношении мирного населения в оккупированных украинских регионах в 2022 году. Об этом говорится в новом докладе организации, представленном в четверг, 18 июля.

Документ подготовлен ВОПП совместно с украинским партнерами - Медийной инициативой по правам человека и Правозащитным центром ZMINA. В нем сообщается о таких преступлениях россиян против гражданского населения оккупированных регионов Украины, как широко распространенные и систематические задержания, пытки, сексуальное насилие, исчезновение людей. Речь идет не об отдельных случаях, а о широкомасштабной и координированной деятельности и целенаправленной политике, организованной на высшем уровне российского государства, утверждают авторы доклада.

Долгосрочные последствия на психическое и физическое состояние

Документ рассматривает период первого года российской войны против Украины с февраля по октябрь 2022-го и основан на опросах 63 потерпевших и очевидцев. В 38 случаях были применены пытки, 18 процентов опрошенных были подвергнуты сексуальному насилию. Многие участники интервью назвали случившееся с ними самым ужасным периодом в их жизни. Пережитое оказало долгосрочные последствия на психическое и физическое состояние пострадавших, привело к сильной потере веса, попыткам самоубийства, а в ряде случаев - к смерти вследствие пыток или жестокого обращения. Преступления россиян были совершены в Киевской, Черниговской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

Россия должна прекратить эти нарушения прав человека, говорится в заявлении ВОПП, опубликованном на ее сайте. Авторы также призвали Украину, Международный уголовный суд и все международное сообщество к незамедлительному вмешательству для расследования случаев пыток и жестокого обращения, осуждения и привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях, обеспечения правосудия посредством международно-правовых механизмов.

Эксперты ООН уже многократно обвиняли российских военных в преступлениях против гражданского населения и пленных украинских солдат.

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