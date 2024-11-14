Шольц обсудил с Зеленским дальнейшую помощь Германии Киеву

Канцлер Германии подтвердил, что шестая из запланированных к поставке систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца текущего года, рассказал Владимир Зеленский.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) впервые после развала правительственной "светофорной", коалиции в Германии, созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пресс-служба германского правительства сообщила на своем сайте вечером в среду, 13 ноября, уточнив, что темами обсуждения стали военная и гуманитарная ситуация в Украине.

При этом президент Зеленский поблагодарил Берлин за военную помощь, в особенности за усиление украинской противовоздушной обороны, следует из пресс-релиза . "Федеральный канцлер подтвердил неизменную и непоколебимую солидарность Германии с Украиной перед лицом российской агрессии, которая длится уже почти 1000 дней. Он заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - отмечается далее в сообщении.

По словам украинского лидера, Олаф Шольц подтвердил, что шестая из запланированных к поставке систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца 2024 года. "Мы также обсудили поставки систем ПВО в следующем году и перспективы дополнительной помощи средствами ПВО от Германии", - указал президент Украины вечером 13 ноября в Telegram.

Зеленский добавил, что он договорился с Шольцем о сохранении формата "Рамштайн" для встреч западных партнеров, оказывающих военную поддержку Украине, в германском Рейнланд-Пфальце. Как заявил глава украинского государства, в разговоре с канцлером ФРГ он также "подчеркнул необходимость представить видение Украины относительно справедливого и длительного мира на саммите G20 в Бразилии" и поблагодарил Германию за готовность поддержать Киев в этом вопросе.