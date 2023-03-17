Шольц об ордере МУС на Путина: Никто не стоит выше закона

На 388-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 марта (время московское).

++13.21++

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) приветствовал выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест президента России Владимира Путина. "Никто не может стоять выше права и закона", - сказал Шольц 18 марта во время визита в Токио. Международный уголовный суд является "важным учреждением, назначение которого определяется в соответствии с международными договорами".

Анкара приложит усилия для дальнейшего продления Черноморской зерновой инициативы

++13.46++

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приложит усилия для дальнейшего продления Черноморской зерновой инициативы через два месяца. Слова Чавушоглу привело агентство Reuters. Срок действия соглашения истекает 18 марта, но в Кремле 17 марта подтвердили готовность продлить его на 60 дней - что в два раза меньше, чем в ноябре 2022 года.

++13.20++

Тони Блэр (фото из архива, Dan Kitwood/Getty Images) Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отверг сравнение между вторжением под эгидой США в Ирак при участии Соединенного Королевства в 2003 году, которое он поддержал, и войной России в Украине. Свою точку зрения Блэр озвучил в эксклюзивном интервью агентствам dpa, AFP, ANSA и EFE. По словам экс-руководителя британского кабмина, занимавший пост президента Ирака Саддам Хусейн жестоко обращался со своим народом, участвовал в двух войнах в нарушение международного права, отдал приказ об использовании химического оружия, применение которого привело к массовым жертвам. Действия сил коалиции, вошедшей в Ирак и свергшей Хусейна, не могут быть приравнены к вторжению президента РФ Владимира Путина в Украину - "страну, где есть демократически избранный президент, который, насколько мне известно, никогда не начинал региональных конфликтов и не совершал актов агрессии против соседей", заявил Блэр.

Путин подписал закон о "фейках" про добровольцев

++12.40++

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о лишении свободы за "дискредитацию" всех участников войны в Украине - в том числе добровольцев и физлиц, помогающих ВС РФ. В статью 207.3 УК, предусматривающую до 15 лет лишения свободы, если "фейки" повлекли тяжкие последствия, добавили пункт о запрете "фейков" о добровольческих формированиях, организациях или физических лицах, которые содействуют в выполнении задач, "возложенных на ВС РФ".

++12.00++

Российские дроны-камикадзе в ночь на 18 марта атаковали, в числе прочих, Львовскую область. Как сообщил глава региона Максим Козицкий, три из шести беспилотников удалось сбить. "Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены, но, к счастью, пострадавших нет", - написал Козицкий в Telegram.

Боевые действия за минувшие сутки

++10.50++

Российские войска провели в Луганской области ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная в том числе в районе Гряниковки, Кременной, Верхнекаменского и Спорного, но успеха не добились, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) . Отмечаются безуспешные попытках россиян атаковать возле Макеевки, Невского, Ямполовки, Белогоровки и Чернопоповки. Параллельно российские войска продолжали наступательные действия в Бахмуте Донецкой области и окрестностях. По сведениям ISW, украинские войска отразили атаки россиян под Орехово-Васильевкой и Григоровкой, а также под Ивановкой и Клещеевкой. Сообщается об атаках россиян под Хромово и Богдановкой. Судя по снимкам с геолокацией, россияне добились минимальных успехов в северной части Бахмута, отмечает ISW, добавляя, что украинцы накапливают силы для контрнаступления против российских войск.

++09.40++

За минувшие сутки российские оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Военнослужащие Сил обороны Украины отразили более 100 атак россиян, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника и одну позицию развертывания вражеского средства ПВО.

++08.45++

Российские военные в ночь на 18 марта подвергли несколько регионов Украины атаке дронами-камикадзе. По данным воздушных сил украинской армии, всего было задействовано 16 беспилотников. Украинским силам ПВО удалось уничтожить 11 барражирующих снарядов, сообщается в Telegram-канале ВС ВСУ.

++07.40++

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что всемирная организация сделает все возможное, чтобы зерновая сделка, заключенная между Россией и Украиной, была продлена. Это имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, подчеркнул он. Срок действия подписанного 22 июля 2022 года соглашения, разрешающего экспорт украинского зерна из портов Черного моря, истекает в субботу, 18 марта. Ранее Украина и Россия принципиально договорились о продлении соглашения. Однако в Москве назвали срок продления - 60 дней, в Киеве - 120.

ОВА: Россияне ночью нанесли ракетный удар по Запорожью

++07.00++

Российские войска ночью 18 марта нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщается в Telegram-канале Запорожской ОВА . "Рашисты в очередной раз атаковали мирный город, - говорится в сообщении ОВА. - Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши".

++06.30++

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели в пятницу онлайн-переговоры по видеосвязи с украинскими официальными лицами. Как указывается в сообщении Белого дома, представители Украины информировали о текущей ситуации на фронте и выразили признательность за помощь, американцы в ответ заявили о непоколебимой поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Подчеркивается, что в конце разговора к беседе присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-служба офиса президента Украины, в свою очередь, сообщила об участии в этих переговорах главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и руководителя офиса президента Андрея Ермака.

++05.35++

Немецкий олимпийский спортивный союз DOSB по-прежнему выступает за исключение российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном после заседания президиума DOSB в Ганновере 17 марта. "России и Беларуси нельзя предоставлять возможность использовать участие и успехи своих спортсменов в международных соревнованиях в целях пропаганды войны", - говорится в тексте заявления . В то же время DOSB принципиально отвергает бойкот международных соревнований, в частности Олимпийских и Паралимпийских игр Париже в 2024 году. "Жертвами такого бойкота станут исключительно спортсмены, которые, возможно, лишатся единственного шанса осуществить свою олимпийскую мечту".

В Киеве во время ночной атаки россиян уничтожены все дроны-камикадзе

++04.45++

В Киеве уничтожили все дроны-камикадзе, атаковавшие столицу Украины. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко. "Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы Shahed, - написал он. - Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По информации на данный момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется".

Белый дом прокомментировал выдачу ордера суда в Гааге на арест Путина

++03.40++

В Белом доме прокомментировали решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. "Прокурор Международного уголовного суда является независимым лицом и принимает собственные судебные решения на основе имеющихся у него доказательств. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

"Нет никаких сомнений, что Россия совершает военные преступления и зверства в Украине", - заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Президент США Джо Байден, комментируя решение суда, заявил, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления", и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест оправдана.

++02.35++

В Днепровской области уничтожено три дрона, но удары двух беспилотников поразили объект критической инфраструктуры в Новомосковске, сообщили воздушное командование "Восток" и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Ударам с дронов подвергся объект критической инфраструктуры, есть серьезные разрушения, работают все службы, последствия атаки уточняются, написал глава ОВА.

++01.35++

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о том, что продолжит общение и встречи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест. По словам представителя офиса генсека ООН Стефана Дюжаррика, Международный уголовный суд не связан в юридическом поле с Секретариатом ООН в контексте подобных вопросов. "Мы придерживаемся позиции, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", - подчеркнул Дюжаррик.

Зеленский: "Ордер на арест Путина - историческое решение"

++01.00++

Историческим решением назвал ордер на арест Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский, выданный 17 марта в Международном уголовном суде. "Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность, - заявил он в вечернем видеообращении к гражданам. - Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей-незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста".

++00.40++

Украинские Telegram-каналы публикуют фото огненного столба в Днепропетровской области. Ранее мэр города Новомосковска Сергей Резник сообщил о взрывах в городе. Поступала информация о том, что украинская ПВО в небе над Днепропетровщиной, вероятно, сбивает вражеские дроны.

ПВО Украины сбивает российские дроны над Киевской областью

++00.05++

ПВО Украины работает по атакующим страну российским дронам над Киевской и Житомирской областями. Об этом сообщают местные власти. Глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Николаевской и Ровенской областях. В Воздушных силах ВСУ изданию "Украинская правда" подтвердили, что россияне атакуют беспилотниками Shahed с северного и юго-восточного направлений.

Хроника событий 17 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: