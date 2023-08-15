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Шольц: Дело о подрыве "СП" должен рассматривать суд Германии

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Дело о подрыве "Северных потоков" должно быть передано в суд Германии, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что "никаких скидок" ответственным за диверсию не будет.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за проведение в Германии судебного процесса по делу о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". "Мы выясним, кто это был, насколько это возможно", - заявил он во время выступления в понедельник, 14 августа, в своем избирательном округе в Потсдаме.

"И если результат (расследования. - Ред.) нам не понравится, мы не откажемся от иска. Здесь никто не может рассчитывать на скидки", - подчеркнул Шольц. Нет никаких доказательств, что за атаками стоят США или Великобритания, добавил канцлер ФРГ, отметив, что расследование немецкой генпрокуратуры продолжается.

Немецкие СМИ связали диверсию на трубопроводах с Украиной

Ранее немецкие СМИ писали, что следствие изучает версию, согласно которой к взрывам могла быть причастна легкая яхта "Андромеда". Речь идет о небольшом гражданском судне, вышедшем из немецкого порта в городе Росток 6 сентября. Судя по выводам следствия, яхта была и в районе взрывов. Она провела в море около двух недель и за неделю до взрывов сделала небольшую остановку в Польше.

При этом следствие в ФРГ, по данным журналистов, уверено, что экипаж арендовал яхту по фальшивым документам. Как минимум двое человек, связанных с "Андромедой", являются гражданами Украины, пишут журналисты со ссылкой на данные официального расследования.

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