СК РФ возбудил новое дело против чиновников Минобороны

Следственный комитет РФ ведет расследование в отношении очередных чиновников российского министерства обороны по подозрению в коррупции. Уголовное дело возбуждено против начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина, сообщило ведомство в понедельник, 16 сентября. Чиновникам вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере, говорится в пресс-релизе.

Получение взятки на сумму более 11 млн рублей

По данным следствия, две организации, исполняющие госзаказ по поставке электропродукции и кабеля на нужды Минобороны, вступили в сговор с чиновниками ведомства с целью ослабления контроля продукции и получения иных привилегий за взятки.

Речь идет о выполнении оборонных заказов Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским институтом кабельной продукции и Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом кабельной промышленности. Общая сумма контрактов составила 1,2 млрд рублей.

При этом в период с 2021 по 2024 годы Популовский и Зорин получили от поставщиков взятки на сумму более 11 млн рублей. Они признали свою вину, утверждает СК. "Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа", - указывается в сообщении.

Дела в отношении чиновников Минобороны

На фоне продолжающейся войны РФ против Украины в последние месяцы в России возбуждены целый ряд дел в отношении чиновников Минобороны и представителей Генштаба ВС РФ. В частности, в начале августа был арестован гендиректор АО "Военторг" Владимир Павлов по обвинению в хищении средств Минобороны. По тому же уголовному делу проходит также бизнесмен Тимур Исаков. По версии следствия, Павлов и Исаков вместе с соучастниками в ряде регионов РФ обеспечили закупку армейских несессеров в рамках госконтракта по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей.

В конце июля стало известно о задержании в Москве гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) МО РФ Андрея Белкова. Его подозревают в том, что в 2019 году он организовал госзакупку томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны по завышенной цене - за 121 млн рублей вместо 76 млн рублей .

В апреле был арестован бывший замминистра обороны Тимур Иванов по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов - тоже по обвинению в получении взятки. В том же месяце бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, критиковавшего МО РФ, задержали по обвинению в мошенничестве. В конце мая арестовали экс-заместителя начальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Его обвиняют в получении взятки в размере 36 млн рублей, и он уже частично признал свою вину.