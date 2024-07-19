Экс-замглавы Генштаба РФ Вадим Шамарин частично признал вину

Генерал не отрицает, что получил 19 млн рублей от Пермского телефонного завода "Телта", однако отвергает получение еще 17 млн рублей, пишет "Коммерсант".

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн рублей, частично признал свою вину. Об этом пишет газета "Коммерсант" в ночь на пятницу, 19 июля.

По информации издания, "генерал не отрицает, что получил 19 млн рублей от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", однако отвергает получение еще 17 млн рублей". "С квалификацией предъявленного ему обвинения он категорически не согласен", - пишет "Коммерсант". Суд оставил Шамарина в СИЗО до 22 октября.

Дело генерала Вадима Шамарина

Вадим Шамарин был арестован в конце мая. По статье о получении крупной взятки ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Генерал Шамарин 24 года прослужил в ВС РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Среди его наград - один из высших орденов России - "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. "Коммерсант" напоминает, что вскоре после ареста Шамарин был отстранен от занимаемых им должностей, но не уволен из Минобороны, а выведен за штат.

Уголовные дела в отношении руководителей Минобороны РФ

С весны текущего года стало известно о нескольких уголовных делах в отношении руководителей министерства обороны РФ. В конце апреля в Москве по обвинению в получении взятки был арестован замминистра обороны Тимур Иванов.

В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Он также обвиняется в получении взятки. Кроме того, арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов, критиковавший российское министерство обороны. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

В 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был задержан бывший замначальника Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки.