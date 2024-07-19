  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПреступностьРоссия

Экс-замглавы Генштаба РФ Вадим Шамарин частично признал вину

Александра Иванова
19 июля 2024 г.

Генерал не отрицает, что получил 19 млн рублей от Пермского телефонного завода "Телта", однако отвергает получение еще 17 млн рублей, пишет "Коммерсант".

https://p.dw.com/p/4iUW1
Генерал Вадим Шамарин (фото из архива)
Генерал Вадим ШамаринФото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн рублей, частично признал свою вину. Об этом пишет газета "Коммерсант" в ночь на пятницу, 19 июля.

По информации издания, "генерал не отрицает, что получил 19 млн рублей от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", однако отвергает получение еще 17 млн рублей". "С квалификацией предъявленного ему обвинения он категорически не согласен", - пишет "Коммерсант". Суд оставил Шамарина в СИЗО до 22 октября.

Дело генерала Вадима Шамарина

Вадим Шамарин был арестован в конце мая. По статье о получении крупной взятки ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Генерал Шамарин 24 года прослужил в ВС РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Среди его наград - один из высших орденов России - "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. "Коммерсант" напоминает, что вскоре после ареста Шамарин был отстранен от занимаемых им должностей, но не уволен из Минобороны, а выведен за штат.

Уголовные дела в отношении руководителей Минобороны РФ

С весны текущего года стало известно о нескольких уголовных делах в отношении руководителей министерства обороны РФ. В конце апреля в Москве по обвинению в получении взятки был арестован замминистра обороны Тимур Иванов.

В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Он также обвиняется в получении взятки. Кроме того, арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов, критиковавший российское министерство обороны. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

В 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был задержан бывший замначальника Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Аресты генералов: при чем здесь Белоусов. Путин покроет ущерб РФ активами ‎Запада?

Аресты генералов: при чем здесь Белоусов. Путин покроет ущерб РФ активами ‎Запада?

В России арестован замглавы Генштаба генерал Вадим Шамарин. Это уже ‎четвертый высокопоставленный военный, против которого в России было начато ‎уголовное производство. Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ‎ущерба в случае конфискации российских активов в США. Ранее в России были ‎также заморожены активы трех западных банков. ‎
Политика23 мая 2024 г.28:57 мин.
Замминистра обороны России Тимур Иванов, 11 января 2024 года

Громкие аресты в Минобороны и Генштабе России: что известно

Громкие аресты в Минобороны и Генштабе России: что известно

За последний месяц в РФ по подозрению в коррупции арестованы четверо высокопоставленных военных - в том числе замминистра обороны Тимур Иванов и замглавы Генштаба Вадим Шамарин. Что об этом известно?
Коррупция23 мая 2024 г.
Показать еще