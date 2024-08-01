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Суд в РФ арестовал главу "Военторга" по делу о мошенничестве

Олег Соколенко
1 августа 2024 г.

Гендиректор российского "Военторга" Владимир Павлов арестован по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, он обеспечил закупку амуниции по завышенной цене. Сам Павлов не признает себя виновным.

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Громкие аресты и задержания в структурах ВС РФ продолжаются
Громкие аресты и задержания в структурах ВС РФ продолжаютсяФото: Alexander Nemenov/AFP

Генеральный директор российского акционерного общества "Военторг" Владимир Павлов арестован по обвинению в хищении средств Минобороны РФ, сообщают в четверг, 1 августа, российские информационные агентства. Срок ареста Павлову установлен до 30 сентября 2024 года.

По тому же уголовному делу проходит также бизнесмен Тимур Исаков. По версии следствия, Павлов и Исаков вместе с соучастниками в ряде регионов России, таких как Москва, Северная Осетия, Ставропольский край и Псковская область, обеспечили закупку армейских несессеров в рамках госконтракта по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей. Закупка производилась через организации, бенефициаром которых был Исаков.

Владимир Павлов заявил, что не признает себя виновным. "В материалах дела я не увидел ни одного факта (...) Никакого намека на свою вину", - приводит "Интерфакс" его выступление на заседании Мещанского суда Москвы, где рассматривалось ходатайство о его аресте. По словам Павлова, он намерен сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Распорядившись арестовать Павлова, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте и второго фигуранта дела - Тимура Исакова.

"Военторг", как указано на сайте Минобороны, занимается организацией услуг для российского военного ведомства, а также шьет одежду для вооруженных сил РФ и поставляет им амуницию. Павлов руководит компанией с 2012 года.

Задержания и аресты в Минобороны и Генштабе РФ

24 июля стало известно о задержании в Москве гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) МО РФ Андрея Белкова. Его подозревают в том, что в 2019 году он организовал госзакупку томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны по завышенной цене - за 121 млн рублей вместо 76 млн. Часть разницы он передал своей знакомой Елене Ляхович, с компанией которой был заключен договор на поставку. Настоящим же поставщиком томографа, как пишет газета "Коммерсант", был дилер крупной немецкой компании, ушедшей с российского рынка из-за санкций.

Это далеко не единственное громкое дело в структурах российских вооруженных сил в последние месяцы. Так, бывший замминистра обороны Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов - тоже по обвинению в получении взятки. В том же месяце бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, критиковавшего МО РФ, задержали по обвинению в мошенничестве.

В конце мая арестовали экс-заместителя начальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Его обвиняют в получении взятки в размере 36 млн рублей, и он уже частично признал свою вину.

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