Задержан гендиректор строительной компании Минобороны РФ

В Москве задержан 46-летний гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Министерства обороны России Андрей Белков. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 285.4 УК РФ), сообщила в среду, 24 июля, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По версии следствия, в 2019 году Белков, на тот момент руководивший Главным военно-строительным управлением (ГВСУ) по специальным объектам, организовал госзакупку томографа для лечебно-диагностического центра минобороны по завышенной цене - за 121 млн руб. вместо 76 млн рублей. Часть разницы он передал своей знакомой Елене Ляхович, учредительнице ООО "Партнер Плюс", с которой и был заключен договор на поставку оборудования.

Настоящим поставщиком томографа, как пишет "Коммерсант", был дилер крупной немецкой компании. Ее название газета не называет, однако отмечает, что эта немецкая фирма ушла с российского рынка из-за санкций и не могла бы сама выполнить контракт. Дилер при этом тоже получил часть "отката".

Уголовное дело по этому поводу возбудили еще в июле 2023 года, а в октябре того же года были задержаны Ляхович и ее главный бухгалтер Виктор Билько. Белкова ранее допрашивали по этому делу в качестве подозреваемого. Ожидается, что вскоре следствие попросит суд арестовать главу ВСК.

Громкие задержания в Минобороны и Генштабе РФ

"Коммерсант" отмечает, что к Андрею Белкову могут возникнуть и другие претензии, так как его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов - он был арестован в апреле по обвинению в получения взятки в особо крупном размере. Вместе с Ивановым по тому же делу проходят еще двое фигурантов, они также арестованы.

Это далеко не единственное громкое дело в руководстве российских вооруженных сил в последние месяцы. Так, в мае был задержан начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов - тоже по обвинению в получении взятки. В том же месяце бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, критиковавшего МО РФ, задержали по обвинению в мошенничестве.

В конце мая арестовали экс-заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его обвиняют в получении взятки в размере 36 млн руб., и он уже частично признал свою вину.