Ситуация с военнопленными и другие события 394-го дня войны

На 394-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 24 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина передала России всех тяжелораненых военнопленных

Украина передала России всех тяжелораненых пленных, состояние которых позволяло транспортировку, заявили в правительственном Координационном штабе по обращению с военнопленными. "Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не обмен, а репатриация - возвращение без всяких условий в соответствии с нормами международного права.

"В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий", - подчекрнула украинская сторона. Москва не комментировала эту информацию.

ООН зафиксировала десятки случаев казней пленных на войне в Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) обвинила Россию и Украину в убийствах военнопленных. По словам главы миссии Матильды Богнер, обе стороны во время войны казнили пленных без суда и следствия прямо на поле боя. ООН располагает доказательствами 25 таких казней со стороны украинских военных и 15 со стороны российских. В случае России в 11 эпизодах убийств пленных это делали бойцы ЧВК "Вагнер", сообщили в миссии ООН.

Организации известно, что украинские власти начали расследования пяти случаев внесудебных казней со стороны ВСУ, охватывающих 22 жертвы, но у ООН нет данных о каких-либо судебных производствах, добавила Богнер. Бывшие военнопленные с обеих сторон также сообщили о пытках и жестоком обращении в плену.

Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта оружия

Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) обвинила Словакию в нарушении международных обязательств из-за передачи самолетов МиГ-29 Украине. В ведомстве сослались на соглашение между странами о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года. В нем, как говорится в заявлении ФСВТС, зафиксировано, что "каждая из договаривающихся сторон не будет без письменного согласия другой договаривающейся стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества". Истребители МиГ-29 попадают под действие соглашения, считает российская сторона.

Накануне министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Вооруженным силам Украины четырех истребителей МиГ-29. Поставка еще девяти боевых машин этого типа ожидается в ближайшие недели, сказал он. Словакия стала второй страной, решившей поставить Украине истребители. Первой об этом заявила Польша.

Германия на этой неделе передала Украине еще 70 пулеметов MG3, устанавливаемых на танки Leopard, БМП Marder и инженерные бронированные машины Dachs. Кроме того, Берлин отправил Киеву три инженерные машины Dachs, запасные части для Leopard и Marder, а также 30 систем обнаружения дронов, сообщается на сайте федерального правительства.

СМИ установили имена 18 тысяч погибших в Украине военных РФ

Издание "Медиазона" совместно с русской службой BBC и командой волонтеров установили имена 18023 погибших в Украине российских военных. По состоянию на 25 марта, на первое место среди потерь вышли заключенные. Журналистам известны имена 2,2 тысячи погибших мужчин, завербованных на войну из колоний. На них приходится более 12 процентов потерь, подтвержденных СМИ.

"Потери среди других подразделений растут не так быстро. Подтверждена гибель более 1600 мобилизованных; при этом мы уверены, что даже в нашем списке их больше, так как факт мобилизации указывают не всегда", - пишет "Медиазона". Подсчет ведется по публикациям в СМИ, фотографиям с кладбищ, заявлениям чиновников и родственников погибших.

Суд в Украине арестовал имущество жены Медведчука

Суд в Украине арестовал "скрытые активы" супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 440 млн гривен (11 млн евро), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), которая подозревает Марченко в финансировании российских оккупационных группировок.

Решение суда касается 6,8 процента акций ОАО "Электрометаллургический завод Днепроспецсталь им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три офшорных компании, указала спецслужба. Предприятие относится к стратегически важным и специализируется на промышленном производстве стали и метизов. "Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

Бежавший от мобилизации майор ФСО осужден на 6,5 года

Барнаульский гарнизонный военный суд признал бежавшего из России в Казахстан и депортированного оттуда майора Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина виновным в дезертирстве во время мобилизации и незаконном пересечении границы и приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба вышестоящего Второго восточного окружного военного суда.

Воркутинский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 лет исправительной колонии общего режима мобилизованного из Коми, "самовольно оставившего воинскую часть", сообщила пресс-служба суда. Военного признали виновным по статье о самовольном оставлении части во время мобилизации, которая была принята в сентябре прошлого года. Первые приговоры по новой статье вынесли в декабре в Великом Новгороде и подмосковном Солнечногорске. В обоих случаях подсудимые получили условные сроки.

Опрос: три четверти европейцев поддерживают санкции в отношении России

Согласно последним данным "Евробарометра", 74 процента европейцев поддерживают экономические санкции против России, сообщила газета Rheinische Post. 65 процентов опрошенных поддерживают поставки оружия и другой военной помощи Украине. Большинство граждан ЕС удовлетворены мерами, принимаемыми Европейским Союзом против агрессивной войны России в Украине. Однако 80 процентов респондентов также требуют, чтобы государства Евросоюза лучше координировали свои действия при покупке оружия.

"Евробарометр" - это серия опросов общественного мнения по различным темам, регулярно проводимых от имени Европейской комиссии. С середины января по начало февраля его в рамках в ЕС было опрошено более 26 000 человек.

Еще один опрос, опубликованный социологическим "Центра имени Александра Разумкова", показал, что у 37 процентов украинцев есть родственники или близкие знакомые, которые погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину. У 28 процентов опрошенных есть близкие родственники или члены семьи, которые, спасаясь от войны, выехали за границу и на время проведения опроса все еще там находились, каждый пятый ответил, что его близкие или знакомые уже вернулись в Украину.

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