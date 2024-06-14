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Сейм Литвы одобрил призыв в армию сразу после школы

Роман Сулима
14 июня 2024 г.

Сейм Литвы одобрил пакет поправок к закону о всеобщей воинской повинности, согласно которым на военную службу будут призваны выпускники школ. Обязательному призыву на 9 месяцев подлежат юноши в возрасте от 18 до 22 лет.

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Зал заседаний Сейма Литвы
Зал заседаний Сейма Литвы (фото из архива)Фото: PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images

Сейм Литвы в четверг, 13 мая, одобрил пакет законов о реформе призыва на военную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента страны. Согласно принятым поправкам, молодые люди должны будут проходить медицинское обследование на пригодность к воинской службе сразу после школы - с 17 лет. За законопроект проголосовали 85 депутатов, трое высказались против, 14 воздержались.

После вступления поправок в силу обязательному призыву на 9 месяцев будут подлежать выпускники литовских школ в возрасте от 18 до 22 лет. До прохождения военной службы юноши не смогут поступить в вузы. При этом выпускников вузов, получивших "недостающие в литовской армии профессии", будут призывать всего на три месяца.

"В целях обеспечения адекватной национальной обороны и правового регулирования военной службы, созданного с учетом членства Литвы в НАТО и Европейском Союзе, геополитической ситуации и возможных угроз государственной безопасности, Сейм утвердил новую редакцию закона о воинской повинности и сопутствующие ему правовые акты",  - говорится в пресс-релизе.

Призыв построен на принципах равенства

"Одна из самых важных вещей в этом законе заключается в том, что у нас есть принцип, который применим ко всем: не важно, из какой вы семьи, не важно, кто ваши родители, не важно, кто вы. У вас такая же обязанность", - приводят в пресс-релизе слова премьер-министра страны Ингриды Шимоните.

Отмечается, что первые медосмотры для школьников проведут в 2025 году, а на воинскую службу они будут призваны уже в 2026 году, когда вступит в силу реформа. Срок альтернативной службы в Литве продлен с 10 до 12 месяцев. Граждане страны, желающие пройти добровольную воинскую службу, могут это сделать в возрасте до 39 лет.

Оборонное сотрудничество Германии и Литвы

С середины 2022 года в Литве работает центр технического обслуживания военной техники, открытый Rheinmetall совместно с оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В нем ремонтируют переданные Украине Германией боевые танки Leopard 2.

Кроме того, после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, а также в ответ на растущие угрозы со стороны РФ на восточном фланге НАТО Германия приняла решение разместить в Литве бронетанковую бригаду бундесвера на постоянной основе численностью около 4800 человек. Первые немецкие военнослужащие, включая 10-ю танковую дивизию бундесвера уже прибыли в страну. Ожидается, что бригада вступит в строй до 2027 года.

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