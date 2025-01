СДПГ: Нападки Маска на Штайнмайера - за гранью допустимого

Назвав президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) "антидемократическим тираном", американский миллиардер Илон Маск пересек "границы допустимого в отношениях между двумя дружественными государствами", то есть между ФРГ и США. Об этом в среду, 1 января, заявил изданию Der Spiegel Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - одной из правящих партий ФРГ.

"Словесные нападки на федерального президента направлены (...) на всех граждан (Германии. - Ред.)", - сказал Мютцених. Он призвал правительство ФРГ после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января прояснить, "делались ли неоднократные неуважительные высказывания, клевета и вмешательство в избирательную кампанию также от имени нового руководства Соединенных Штатов".

Сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) назвала "жалкими нападками" некоторые слова Маска о канцлере и федеральном президенте ФРГ. "Это недостойное пересечение границ допустимого и демонстрация его неуважения к нашей демократии", - цитирует ее слова агентство Reuters.

Высказывания Маска о руководстве Германии и АдГ

"Штайнмайер - антидемократический тиран! Ему должно быть стыдно", - написал Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X 31 декабря в ответ на пост немецкой ультраправой активистки Наоми Зайбт (Naomi Seibt). Она раскритиковала главу государства после выступления, в котором немецкий политик высказался против внешнего влияния на предстоящие выборы в ФРГ. Офис Франка-Вальтера Штайнмайера заявил, что принял к сведению пост Маска, но не комментирует его.

В ноябре американский миллиардер в соцсети X обозвал "дураком" канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Так Маск прокомментировал в соцсети Х правительственный кризис в ФРГ. Маск тогда выразил убеждение, что в результате назначенных на 23 февраля досрочных парламентских выборов Шольц будет отстранен от власти.

28 декабря в немецкой газете Welt am Sonntag была опубликована колонка Илона Маска, в которой бизнесмен раскритиковал политику правительства ФРГ и состояние экономики страны, и выразил мнение, что ФРГ якобы может спасти только правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Вскоре после этого Маск заявил, что АдГ одержит на грядущих выборах "эпическую победу".

Немецкие политики раскритиковали Илона Маска

Представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) 30 декабря назвала высказывания американского миллиардера "попыткой повлиять на выборы в бундестаг". Она подчеркнула, что Маск в своей статье и в соцсети X призывает голосовать за партию, которая получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях".

Глава консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) назвал колонку Маска в Welt am Sonntag, "агрессивным и самонадеянным предвыборным воззванием". "Я не могу припомнить сопоставимый случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны в истории западных демократий, - продолжил Мерц. - Давайте представим на минуту вполне оправданную реакцию американцев на столь же одностороннюю статью известного немецкого предпринимателя в The New York Times в пользу избрания аутсайдера американской президентской избирательной кампании".

А глава предвыборного штаба партии "зеленых" Андреас Аудреч (Andreas Audretsch) написал в соцсети X: "Нашей демократии вредит, когда господин Маск, китайское государство или московские фабрики троллей подтачивают наш демократический дискурс. Потому это так и нравится правым экстремистам из АдГ. Наша задача как демократических сил - остановить это".

Трамп назначил Маска главой новой комиссии

Маск поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа. Выиграв выборы президента США в ноябре, республиканец объявил, что назначит Маска главой новой комиссии по эффективности правительства. Эта комиссия не войдет в структуру американской администрации, но будет взаимодействовать с Белым домом.

В ноябре, по данным СМИ, Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.