Америки мало. В Европе Маск сделал ставку на ультраправых

Какие цели преследует Илон Маск, открыто вмешиваясь в выборы в бундестаг на стороне АдГ, и почему его влияние представляет угрозу для демократии? Об этом рассуждает Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".

Американский миллиардер Илон Маск Фото: Annabelle Gordon/Sipa USA/picture alliance

Нагло, бесцеремонно, беспощадно: так американский миллиардер Илон Маск вмешивается в избирательную кампанию перед досрочными выборами в немецкий бундестаг, намеченными на 23 февраля. Все началось с сообщения на его социальной медиаплатформе X19 декабря. Там Маск написал всего одно предложение: "Только AдГ (ультраправая партия "Альтернатива для Германии". - Ред.) может спасти Германию".

Два дня спустя после нападения в Магдебурге,американский миллиардер призвал федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) немедленно уйти в отставку и назвал его "некомпетентным шутом".

Кульминация этой кампании последовала 28 декабря, когда влиятельная немецкая газета Welt am Sonntag предоставила ему возможность подробно обосновать эти краткие посты в сети Х в гостевой статье. В ней он написал, что Германия балансирует на грани "экономического и культурного коллапса" и что АдГ - "последняя искра надежды для этой страны". Только она может оживить экономику и предотвратить потерю идентичности с помощью "контролируемой миграционной политики".

Все немецкие СМИ в начале недели об этом написали. Конечно, у Илона Маска тоже могут быть предпочтения относительно того, кого он хотел бы видеть в правительстве ФРГ после выборов в бундестаг. Олаф Шольц и другие немецкие политики несколько недель назад тоже высказывали предпочтения, когда речь шла о том, кто станет президентом США. Однако то, как Маск делает это в качестве высокопоставленного представителя будущей администрации США, выглядит крайне самонадеянно. Тот факт, что солидная немецкая газета пригласила его обосновать свои взгляды в гостевой статье, уже не имеет ничего общего со свободой слова. Это целенаправленная предвыборная реклама с хорошо известными правопопулистскими установками. Представьте себе, если бы кандидату в канцлеры от АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) предложили написать гостевую статью в Welt am Sonntag - немыслимо. В случае с Илоном Маском шефы Axel Springer Verlag, которому принадлежит газета, видимо, посчитали иначе. Мне, как журналисту, это трудно понять.

Глава АдГ Алис Вайдель не могла поверить в свою удачу после поста Маска 19 декабря. Она написала видеообращение на английском языке, в котором пожелала миллиардеру Маску и Дональду Трампу счастливого Рождества и хорошего начала предстоящего президентского срока.

Маск и АдГ: интересы и влияние

То, что делает Илон Маск, есть не что иное, как вмешательство в предвыборную кампанию. Он не может ни быть избранным 23 февраля, ни вообще как-то участвовать в выборах. Тот факт, что это вмешательство все же стало возможно, показывает, насколько велика его власть. До сих пор Маск преследовал в Германии, прежде всего, чисто экономические интересы, являясь крупным иностранным инвестором.

Его завод Gigafactory в Грюнхайде под Берлином - крупнейшее предприятие Tesla в Европе. Как предпринимателя, его раздражают бесчисленные процедуры получения разрешений и правительственные ограничения в бюрократических джунглях. Он хочет это изменить. Предприниматель знает, где и как он может применить рычаги для достижения этой цели. Он узнал об этом во время предвыборной кампании Дональда Трампа, которую поддержал, выделив на это более 250 млн долларов. В благодарность он получил влиятельный пост советника в новой администрации США.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Еще до инаугурации нового президента США, которая состоится 20 января, он стал своего рода "серым кардиналом", стоящим за спиной Дональда Трампа. Последний пока позволяет миллиардеру действовать по своему усмотрению, но уже дал понять, кто в доме хозяин - а также то, что Маск никогда не сможет стать президентом Соединенных Штатов. Для этого нужно родиться в США, а Маск родом из Южной Африки. Два альфа-самца в одной клетке - долго это продолжаться не может.

Но вернемся в Германию. Америки Маску, похоже, мало - он думает о большем. В отличие от США, в Германии миллиардер не получит должность в правительстве, но может использовать АдГ в качестве своего лоббиста.

Опасность для демократии и стабильности

Маск либо не знает, либо ему безразлично, что АдГ критикует Америку и транслирует путинские нарративы в войне против Украины. Эрозия и распад демократии и захват власти - вот его цель. Он видит в правых популистах, таких как АдГ, подходящих партнеров для этого. Это касается и других европейских стран. Маск назвал премьер-министра Италии Джорджию Мелони "драгоценным гением" и хочет пожертвовать миллионы инициатору "Брекзита" Найджелу Фараджу и его партии.

Это внешнее влияние представляет опасность для демократии, заявил несколько дней назад федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) продолжил: "Должно вызывать тревогу, когда Путин и Маск одновременно вмешиваются в немецкую избирательную кампанию. Тот факт, что оба они поддерживают АдГ, говорит сам за себя".

Однако то, что Маск, в отличие от Путина, делает это так явно и публично, особенно как представитель дружественной страны, является новым для Германии. Тем самым нарушается существовавшее табу. Германии нужно хорошо подумать об этом - сейчас, в последние дни старого года, и тем более в первые дни нового.

Автор: Дирк Эммерих, колумнист DW, ведущий рубрики "Берлинский инсайдер"

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Дирк Эммерих (Dirk Emmerich), корреспондент немецких телеканалов n-tv & RTL, много лет жил и работал в Москве, а также в Вашингтоне, был корреспондентом n-tv в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, охваченных военными конфликтами.