Сопредседатель АдГ поставил под сомнение членство ФРГ в НАТО

Тино Хрупалла в интервью Die Welt поставил под сомнение членство ФРГ в НАТО и призвал власти Германии признать победу России в войне в Украине.

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) поставил под сомнение членство ФРГ в НАТО. Он дал интервью Die Welt, которое издание разместило на своем сайте в воскресенье, 15 декабря.

"До сих пор Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, мы это отвергаем", - заявил Хрупалла. По его словам, оборонный блок должен "принимать и уважать интересы всех европейских стран - в том числе и интересы России". "Если НАТО не может этого обеспечить, Германия должна задуматься, насколько этот альянс еще полезен для нас", - сказал он.

Политик выбрал более жесткие формулировки, чем те, что содержатся в проекте предвыборной программы, которая, как ожидается, будет принята в январе на партийной конференции в Ризе (федеральная земля Саксония), отмечает телеканал n-tv.

В ней, в частности, говорится: "Пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз, членство в НАТО и активная роль Германии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе остаются центральными элементами нашей стратегии безопасности".

Хрупалла: Россия выиграла войну в Украине

Сопредседатель АдГ также считает необходимым заменить ЕС "экономическим сообществом и сообществом интересов". "До выхода новая структура должна быть четко согласована. То же самое, кстати, относится и к НАТО", - заявил он.

Кроме того, Хрупалла призвал правительство Германии признать победу России в войне в Украине. "Россия выиграла эту войну", - указал политик. "Реальность настигла тех, кто утверждает, что хочет дать Украине возможность выиграть войну", - добавил он. По его словам, правительство ФРГ должно "наконец-то прийти к той точке, в которой захочет прекращения войны".

АдГ впервые с основания выдвигает кандидата в канцлеры ФРГ

Ранее стало известно, что сопредседательница "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) станет кандидатом этой партии на пост канцлера ФРГ на выборах в бундестаг 23 февраля 2025 года. АдГ впервые со времени своего основания в 2013 году выдвигает своего кандидата в канцлеры ФРГ.

На федеральном уровне популярность АдГ составляет 18-19%. Это - второе место после блока Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), рейтинг которого составляет 32-33%, отмечало агентство dpa. При этом выдвижение партией кандидата в канцлеры имеет, скорее, символический характер, поскольку ни одна из других партий не готова вступать с АдГ в коалицию.

С марта 2022 года "Альтернатива для Германии" находится под официальным подозрением в экстремизме и в связи с этим - под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции (BfV). В апреле 2023 года BfV, с 2019 года наблюдавшее за молодежным движением партии - "Молодой альтернативой", отнесло его на федеральном уровне к числу организаций определенно правоэкстремистской направленности. Тот же статус имеют земельные объединения "Молодой альтернативы" в Бранденбурге, Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

АдГ 3 декабря сообщила о намерении распустить свою нынешнюю молодежную организацию на партийном съезде в январе 2025 года и создать новую.