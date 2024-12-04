Правопопулистская АдГ распустит свою молодежную организацию

В ФРГ правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) собирается распустить свою молодежную организацию - "Молодую альтернативу" (Junge Alternative, JA), причем еще до внеочередных выборов в бундестаг, намеченных на февраль 2025 года. Такое заявление сделала партия во вторник, 3 декабря.

Уточняется, что решение о роспуске JA должно быть одобрено на партийном съезде, который пройдет 11-12 января 2025 года в саксонском городе Риза. Тогда же планируется принять решение о создании новой молодежной организации АдГ.

Реакция других партий на планы АдГ распустить JA

Во входящих в действующую правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Союз 90"/ "зеленые" заявили, что решение о роспуске "Молодой альтернативы" не изменит того, что сама АдГ является правоэкстремистской.

"Меня в принципе не интересуют организационные вопросы, связанные с АдГ, - сказал лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) - Меня интересует то, что АдГ явно идет по пути, ведущему к правому экстремизму".

Аналогичное заявление сделала глава фракции "зеленых" в бундестаге Катарина Дрёге (Katharina Dröge). По ее утверждению, "АдГ- правоэсктремистская партия во всем, что она делает", ее цель - "повернуться против нашей демократии", она хочет депортировать из Германии людей с миграционными корнями. При этом Дрёге высказалась в пользу продвижения процедуры запрета АдГ: "Есть много веских причин, чтобы сделать этот шаг сейчас".

Наблюдение ведомства по охране конституции за АдГ

С марта 2022 года АдГ находится под официальным подозрением в экстремизме и в связи с этим - под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции (BfV). В апреле 2023 года BfV, с 2019 года наблюдавшее за "Молодой альтернативой", отнесло ее на федеральном уровне к числу организаций определенно правоэкстремистской направленности. Тот же статус имеют земельные объединения "Молодой альтернативы" в Бранденбурге, Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

В целом германская спецслужба сомневается в приверженности членов и сторонников "Молодой альтернативы" конституции страны. С точки зрения BfV, подтверждением тому служат многочисленные случаи распространения клеветы и порочащих сведений о политических противниках, а также о немецком государстве и его официальных представителях. Поэтому ведомство пришло к выводу, что организацию интересует не столько предметная дискуссия по имеющимся проблемам, сколько общая дискредитация демократической системы в Германии.

Цель изменений в молодежной организации АдГ

3 декабря 2024 года федеральный секретарь АдГ Деннис Холох (Dennis Hohloch) и член совета партии Ханнес Гнаук (Hannes Gnauck) объявили, что целью роспуска "Молодой альтернативы" является "обновление структуры и дальнейшее развитие молодежной организации АдГ". Поскольку Гнаук с 2022 года возглавляет JA, очевидно, что руководство молодежной организации и партия на федеральном уровне проводят единый курс на переформирование, констатирует агентство AFP.

Со своей стороны сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) указала, что "реорганизация" важна в плане того, чтобы в будущем сильнее привязать молодежную организацию к партии. Так, планируется, что члены молодежной организации АдГ впредь будут также членами материнской партии.

По данным сопредседателя АдГ Тино Хрупаллы (Tino Chrupalla), сейчас "Молодая альтернатива" насчитывает около 2400 членов, из которых примерно половина имеет партийный билет АдГ.