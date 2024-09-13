С матери Пригожина и сына Мазепина сняли санкции Евросоюза

Мать основателя ЧВК "Вагнер" Виолетта Пригожина и сын владельца "Уралкалия", гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин, попавшие в санкционные списки в 2022 году, теперь вне санкций ЕС.

Европейский союз официально снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и Никиты Мазепина, автогонщика "Формулы-1" и сына российского бизнесмена, владельца компании "Уралкалий" Дмитрия Мазепина. Соответствующие изменения в санкционном списке опубликованы в пятницу, 13 сентября, в журнале Евросоюза.

Помимо них, ограничения сняты против еще нескольких россиян в связи с их смертью: сенатора Владимира Лебедева, который умер в ноябре 2023 года, депутата совета так называемой "ДНР" Марии Пироговой, скончавшейся в декабре 2022-го, актера Михаила Голубовича, который умер в октябре 2023-го, и генерал-полковника Валерия Востротина, умершего в феврале 2024-го.

Весной 2024 года ЕС по той же причине убрал из санкционных списков командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе с Пригожиным в августе 2023 года. Тогда же из-под санкций вывели основателя "Яндекса" Аркадия Воложа и бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца.

Пригожина и Мазепин находились под санкциями с 2022 года

Пригожина и Мазепин-младший попали в санкционные списки ЕС сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, что привело к заморозке их активов в Евросоюзе и запрету въезда на его территорию. Санкции в их отношении были отменены судом ЕС в Люксембурге - в отношении Виолетты Пригожиной это решение суд принял в марте 2023 года, в отношении Никиты Мазепина - в марте этого года.

Даже если основатель ЧВК "Вагнер" несет ответственность за действия, нарушающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, связь Пригожиной с ее сыном, установленная на момент принятия санкций, "основана исключительно на семейных отношениях и, следовательно, недостаточна, чтобы оправдать ее включение в оспариваемые списки", отмечалось в решении суда ЕС.

Аналогичное решение было принято в отношении Мазепина-младшего. Семейная связь с отцом не является достаточным основанием считать Никиту Мазепина связанным с ним общими интересами, заявил суд в Люксембурге 20 марта.

В отношении отца автогонщика санкции остались в силе

Между тем в ноябре 2023 года суд ЕС отказался снимать санкции с отца автогонщика, Дмитрия Мазепина. Суд напомнил, что в первый день полномасштабной войны Мазепин вместе с другими бизнесменами присутствовал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, на которой обсуждались последствия западных санкций для российской экономики.

Тот факт, что Мазепина пригласили на эту встречу, "показывает, что он входит в ближайшее окружение Путина и поддерживает или реализует действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", указывалось в документе.

В июле этого года бизнесмен повторно пытался оспорить свое включение в санкционные списки ЕС, но безуспешно.