  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

С матери Пригожина и сына Мазепина сняли санкции Евросоюза

Роман Сулима
13 сентября 2024 г.

Мать основателя ЧВК "Вагнер" Виолетта Пригожина и сын владельца "Уралкалия", гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин, попавшие в санкционные списки в 2022 году, теперь вне санкций ЕС.

https://p.dw.com/p/4kaEu
Дмитрий Мазепин и его сын Никита Мазепин (фото из архива)
Дмитрий Мазепин и его сын Никита Мазепин (фото из архива)Фото: HochZwei/IMAGO

Европейский союз официально снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и Никиты Мазепина, автогонщика "Формулы-1" и сына российского бизнесмена, владельца компании "Уралкалий" Дмитрия Мазепина. Соответствующие изменения в санкционном списке опубликованы в пятницу, 13 сентября, в журнале Евросоюза.

Помимо них, ограничения сняты против еще нескольких россиян в связи с их смертью: сенатора Владимира Лебедева, который умер в ноябре 2023 года, депутата совета так называемой "ДНР" Марии Пироговой, скончавшейся в декабре 2022-го, актера Михаила Голубовича, который умер в октябре 2023-го, и генерал-полковника Валерия Востротина, умершего в феврале 2024-го.

Весной 2024 года ЕС по той же причине убрал из санкционных списков командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе с Пригожиным в августе 2023 года. Тогда же из-под санкций вывели основателя "Яндекса" Аркадия Воложа и бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца. 

Пригожина и Мазепин находились под санкциями с 2022 года

Пригожина и Мазепин-младший попали в санкционные списки ЕС сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, что привело к заморозке их активов в Евросоюзе и запрету въезда на его территорию. Санкции в их отношении были отменены судом ЕС в Люксембурге - в отношении Виолетты Пригожиной это решение суд принял в марте 2023 года, в отношении Никиты Мазепина - в марте этого года.

Даже если основатель ЧВК "Вагнер" несет ответственность за действия, нарушающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, связь Пригожиной с ее сыном, установленная на момент принятия санкций, "основана исключительно на семейных отношениях и, следовательно, недостаточна, чтобы оправдать ее включение в оспариваемые списки", отмечалось в решении суда ЕС.

Аналогичное решение было принято в отношении Мазепина-младшего. Семейная связь с отцом не является достаточным основанием считать Никиту Мазепина связанным с ним общими интересами, заявил суд в Люксембурге 20 марта.

В отношении отца автогонщика санкции остались в силе

Между тем в ноябре 2023 года суд ЕС отказался снимать санкции с отца автогонщика, Дмитрия Мазепина. Суд напомнил, что в первый день полномасштабной войны Мазепин вместе с другими бизнесменами присутствовал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, на которой обсуждались последствия западных санкций для российской экономики.

Тот факт, что Мазепина пригласили на эту встречу, "показывает, что он входит в ближайшее окружение Путина и поддерживает или реализует действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", указывалось в документе.

В июле этого года бизнесмен повторно пытался оспорить свое включение в санкционные списки ЕС, но безуспешно.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
Политика28 сентября 2022 г.11 фото
external

Миллиардеры Тимченко и Фридман проиграли суд ЕС: подробности решения в Люксембурге

Миллиардеры Тимченко и Фридман проиграли суд ЕС: подробности решения в Люксембурге

Крупные российские бизнесмены проиграли судебный процесс относительно введенных против них штрафных мер. Судебным решением в Люксембурге отклонена апелляция Геннадия и Елены Тимченко и оставлены в силе введенные против них санкции Евросоюза. О решениях суда ЕС в Люксембурге стало известно 11 сентября. Подробности - во включении корреспондентки DW.
Политика11 сентября 2024 г.06:05 мин.
Юань и доллар

Санкции против России усиливают позиции китайского юаня

Санкции против России усиливают позиции китайского юаня

Западные санкции против РФ способствовали росту торговли в китайских юанях. Однако до роли мировой резервной валюты юаню еще далеко, а угрозы со стороны Дональда Трампа за попытки дедолларизации уже начались.
Экономика и бизнес13 сентября 2024 г.
Показать еще