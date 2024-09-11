Фридман, Авен и Хан остаются под санкциями Евросоюза

Фридман, Авен и Хан остаются под санкциями Евросоюза11 сентября 2024 г.
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Россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану не удалось коллективно оспорить санкции Европейского Союза в Суде ЕС, о чем свидетельствует его решение, вынесенное в среду, 11 сентября.
В октябре 2022 года бизнесмены подали в суд коллективный иск к Совету ЕС, в котором требуют отменить санкции, введенные в их отношении в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающими им.
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