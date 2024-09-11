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Фридман, Авен и Хан остаются под санкциями Евросоюза

Ксения Польская
11 сентября 2024 г.

Суд ЕС в Люксембурге отклонил коллективный иск российских бизнесменов Фридмана, Авена и Хана, оспаривавший введенные в их отношении санкции Евросоюза в рамках режима за агрессию РФ против Украины.

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Суд ЕС в Люксембурге
Суд ЕС в ЛюксембургеФото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану не удалось коллективно оспорить санкции Европейского Союза в Суде ЕС, о чем свидетельствует его решение, вынесенное в среду, 11 сентября.

В октябре 2022 года бизнесмены подали в суд коллективный иск к Совету ЕС, в котором требуют отменить санкции, введенные в их отношении в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающими им.

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