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Суд ЕС отказался снимать санкции с российского олигарха

Лиза Ламбрехт
9 ноября 2023 г.

Средства Дмитрия Мазепина в ЕС останутся замороженными - суд Европейского Союза отклонил апелляцию российского олигарха. Суд ЕС также оставил в силе санкции в отношении белорусских бизнесменов, связанных с Лукашенко.

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Дмитрий Мазепин во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле
Дмитрий Мазепин во время встречи с Владимиром Путиным в КремлеФото: Mikhail Metzel/ZUMA Wire/IMAGO

Суд Европейского Союза оставил в силе санкции в отношении российского предпринимателя, основателя группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина, который пытался оспорить свое включение в санкционные списки ЕС. Суд отверг доводы, выдвинутые Мазепиным, его средства останутся замороженными, а сам он по-прежнему не сможет въезжать на территорию Евросоюза, говорится в решении, опубликованном в среду, 8 ноября.

Суд напомнил, что в первый день полномасштабного российского военного вторжения в Украину Мазепин вместе с другими бизнесменами присутствовал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, на которой обсуждались последствия западных санкций для российской экономики. Тот факт, что Мазепина пригласили на эту встречу, "показывает, что он входит в ближайшее окружение Путина и поддерживает или реализует действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", отмечается в документе.

Суд также назвал обоснованным решение Совета ЕС включить Мазепина в санкционные списки, поскольку Мазепин относится к числу "ведущих бизнесменов, занятых в секторах экономики, обеспечивающих существенные источники доходов для российских властей".

Дмитрий Мазепин был внесен в санкционные списки Евросоюза 9 марта 2022 года. Вскоре после этого он заявил, что продал контрольный пакет акций "Уралхима", и подал апелляцию на решение ввести против него ограничительные меры. Нынешнее решение суда он сможет обжаловать в течение двух месяцев и десяти дней в высшем судебном органе ЕС в Люксембурге.

Суд ЕС отказался снимать санкции с белорусских бизнесменов, связанных с Лукашенко

В этот же день суд Евросоюза оставил в силе ограничительные меры, введенные в 2020 году в отношении белорусских бизнесменов Николая Воробья и Алексея Зайцева, а также их предприятия "Бремино Групп".

Суд счел обоснованным решение Совета ЕС о внесении Воробья в черный список, где, в частности, говорилось, что предприниматель "получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его", поскольку компания "Бремино Групп" пользовалась налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны белорусских властей.

Жалобу Зайцева суд также отклонил. Совет ЕС обосновал включение бизнесмена и бывшего бывшего помощника Александра Лукашенко в санкционные списки в 2020 году тем, что благодаря доступу к семье белорусского правителя Зайцев получает выгодные контракты для своих предприятий и поддерживает режим Лукашенко.

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