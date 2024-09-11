Суд ЕС отменил санкции в отношении дочери главы "Транснефти"

Европейский суд аннулировал санкции ЕС в отношении Майи Токаревой, однако отказал ей в компенсации в миллион евро, которую она требовала за моральный ущерб. Частично удовлетворен иск кузена Дерипаски.

Суд Европейского Союза в Люксембурге удовлетворил иск дочери главы "Транснефти" Николая Токарева Майи Токаревой, в котором она требовала снять с нее санкции ЕС. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в среду, 11 сентября. При этом заявительнице отказано в компенсации в один миллион евро, которую она требовала за моральный ущерб.

В этот же день суд частично удовлетворил иск двоюродного брага Олега Дерипаски Павла Езубова. Как говорится в вердикте, Суд Евросоюза аннулировал решения Совета ЕС от сентября 2023 года о введении санкций в его отношении, однако отклонил его иск в той части, в которой он требует отмены ограничительных мер, введенных в сентябре 2022 года и марте 2023-го.

Отклонены иски Мусы Бажаева и Марины Мордашовой

Параллельно Европейский суд отклонил иски других россиян - президента и совладельца "Группы Альянс" Мусы Бажаева и жены подпавшего под санкции Евросоюза миллиардера Алексея Мордашова, одной из богатейших россиянок Марины Мордашовой.

В этот же день суд в Люксембурге отклонил иски российских бизнесменов Геннадия Тимченко и его супруги Елены, Германа Хана, Петра Авена, Михаила Фридмана с требованием снять с них санкции ЕС. Кроме того, суд ЕС не удовлетворил аналогичную апелляцию российского Национального расчетного депозитария.