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Суд ЕС отменил санкции в отношении дочери главы "Транснефти"

Ксения Польская
11 сентября 2024 г.

Европейский суд аннулировал санкции ЕС в отношении Майи Токаревой, однако отказал ей в компенсации в миллион евро, которую она требовала за моральный ущерб. Частично удовлетворен иск кузена Дерипаски.

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Суд ЕС в Люксембурге
Суд ЕС в ЛюксембургеФото: Horst Galuschka/dpa/picture alliance

Суд Европейского Союза в Люксембурге удовлетворил иск дочери главы "Транснефти" Николая Токарева Майи Токаревой, в котором она требовала снять с нее санкции ЕС. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в среду, 11 сентября. При этом заявительнице отказано в компенсации в один миллион евро, которую она требовала за моральный ущерб.

В этот же день суд частично удовлетворил иск двоюродного брага Олега Дерипаски Павла Езубова. Как говорится в вердикте, Суд Евросоюза аннулировал решения Совета ЕС от сентября 2023 года о введении санкций в его отношении, однако отклонил его иск в той части, в которой он требует отмены ограничительных мер, введенных в сентябре 2022 года и марте 2023-го.

Отклонены иски Мусы Бажаева и Марины Мордашовой

Параллельно Европейский суд отклонил иски других россиян - президента и совладельца "Группы Альянс" Мусы Бажаева и жены подпавшего под санкции Евросоюза миллиардера Алексея Мордашова, одной из богатейших россиянок Марины Мордашовой.

В этот же день суд в Люксембурге отклонил иски российских бизнесменов Геннадия Тимченко и его супруги Елены, Германа Хана, Петра Авена, Михаила Фридмана с требованием снять с них санкции ЕС. Кроме того, суд ЕС не удовлетворил аналогичную апелляцию российского Национального расчетного депозитария.

Xenia Polska
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