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Суд ЕС оставил в силе санкции в отношении российского НРД

Ксения Польская
11 сентября 2024 г.

Счет российского Национального расчетного депозитария в Евросоюзе останется заблокированным. Так решил Суд ЕС в Люксембурге, рассмотрев жалобу НРД на санкции Евросоюза.

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Суд ЕС в Люксембурге
Суд ЕС в ЛюксембургеФото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 11 сентября, вынес решение по иску российского Национального расчетного депозитария (НРД) к Совету ЕС за введение в его отношении санкций в связи с агрессией РФ против Украины. НРД не удалось оспорить правомерность своего включения в санкционный список ЕС, поэтому его счет в Евросоюзе не будет разблокирован.

Ограничительные меры против Национального расчетного депозитария Евросоюз ввел в июне 2022 года в рамках шестого пакета. В итоге был заблокирован счет НРД в европейском депозитарии Euroclear, на котором находились европейские ценные бумаги российских инвесторов. НРД оспорил санкции в августе 2022 года, а слушания по иску прошли в начале 2024-го.

В ЕС исходят из того, что НРД играет ключевую роль в функционировании российской финансовой системы и ее связях с международной системой, поэтому он "вовлечен в деятельность, политику и ресурсы российского правительства". Брюссель также убежден, что НРД "материально или финансово поддерживает правительство РФ", поскольку принадлежит Мосбирже.

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