Суд ЕС оставил под санкциями российского олигарха Мазепина

Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск Дмитрия Мазепина к Совету ЕС и счел законными введенные против россиянина санкции Евросоюза. Ранее суд снял санкции с его сына Никиты Мазепина.

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 3 июля, отказался снимать санкции с российского предпринимателя, основателя группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина. Он повторно пытался оспорить свое включение в санкционные списки ЕС, а именно продление в его отношении санкций в сентябре 2022 года.

Дмитрий Мазепин был внесен в санкционные списки Евросоюза 9 марта 2022 года. Вскоре после этого он заявил, что продал контрольный пакет акций "Уралхима", и подал апелляцию на решение ввести против него ограничительные меры. 8 ноября 2023 года суд ее отклонил.

Тем не менее Суд ЕС снял санкции с сына бизнесмена, автогонщика Никиты Мазепина, своим решением от 20 марта 2024 года. Семейная связь с отцом не является достаточным основанием, чтобы считать его связанным с ним общими интересами, заявил тогда суд в Люксембурге.

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