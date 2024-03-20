Суд ЕС снял санкции с российского автогонщика Мазепина

Совет ЕС внес Никиту Мазепина в черный список в марте 2022 года на основании семейной связи с его отцом, но этот критерий недостаточен, заявил суд в Люксембурге.

Суд Европейского союза отменил санкции ЕС в отношении российского автогонщика Никиты Мазепина. Семейная связь спортсмена с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, не является достаточным основанием считать его связанным с ним общими интересами, заявил суд в Люксембурге в среду, 20 марта.

Суд: критерий "ассоциации" не был установлен

Судьи напомнили, что Никита Мазепин был внесен в черный список ЕС в марте 2022 года в ответ на начало полномасштабного российского вторжения в Украину, что привело к заморозке его активов в Евросоюзе и запрету въезда на его территорию. Решение было основано на связях автогонщика с его отцом, миллиардером и владельцем "Уралкалия" Дмитрием Мазепиным, работающим в секторах российской экономики, обеспечивающих существенный источник доходов властей РФ. По данным Совета ЕС, Дмитрий Мазепин через связанные с ним компании являлся ключевым спонсором деятельности своего сына в качестве пилота в команде "Хаас" "Формулы-1".

Включая Мазепина в черный список, Совет ЕС применил в его отношении критерий "ассоциации", который подразумевает наличие связи, выходящей за рамки семейных отношений и установленной с учетом конкретных, точных и последовательных признаков. Наличие такой связи в Брюсселе установлено не было, указали судьи.

Через несколько дней после начала полномасштабной войны РФ против Украины команда "Хаас" разорвала контракт с Никитой Мазепиным, а затем ЕС ввел против него персональные санкции. С 2023 года он выступает в Азиатской серии Ле-Ман.

Суд отказался снять санкции с Дмитрия Мазепина

Между тем, в ноябре 2023 года Суд ЕС отказался снимать санкции с отца автогонщика, основателя группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина. Суд напомнил, что в первый день полномасштабной войны Мазепин вместе с другими бизнесменами присутствовал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, на которой обсуждались последствия западных санкций для российской экономики.

Тот факт, что Мазепина пригласили на эту встречу, "показывает, что он входит в ближайшее окружение Путина и поддерживает или реализует действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", отмечается в документе.

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