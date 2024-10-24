  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРумыния

Румыния подняла F-16 для перехвата воздушных целей

Жан Рофе
24 октября 2024 г.

Два истребителя F-16 румынских ВВС были подняты в небо после обнаружения близ границы с Украиной двух воздушных целей.

https://p.dw.com/p/4mA7I
Истребитель F-16 румынских ВВС (фото из архива)
Истребитель F-16 румынских ВВС (фото из архива)Фото: Robert Ghement/EPA/dpa/picture alliance

Министерство обороны Румынии в очередной раз сообщило о нарушении воздушного пространства страны предположительнобеспилотниками. Вечером в среду, 23 октября, радиолокационные системы румынской армии зафиксировали две воздушные цели близ границы с Украиной, говорится в пресс-релизе Минобороны.

По данным ведомства, первый объект был выявлен в районе поселка Килия, неподалеку от населенного пункта Килия-Веке в уезде Тулча. Второй следовал сначала по траектории к населенному пункту Михай-Витязу в уезде Констанца, а затем к населенному пункту Журиловка в Тулче.

"Для мониторинга ситуации в воздух были подняты два самолета F-16 румынских ВВС с авиабазы 86 Борча", сообщило Минобороны Румынии. В ведомстве отметили, что истребители не имели визуального контакта с воздушными целями. После отмены воздушной тревоги самолеты вернулись на базу.

Силы Минобороны Румынии утром проведут поиски

Утром 24 октября силы министерства обороны проведут поиски в двух районах, где были потеряны радиолокационные сигналы радаров.

Это уже третий подобный случай в течение недели, отмечает агентство Reuters. В частности, в ночь на 19 октября четыре истребителя в Румынии были подняты по тревоге из-за обнаружения "небольшого воздушного объекта" в районе Черного моря, примерно в 45 км к востоку от населенного пункта Сфынту-Георге в Тулче.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Торнадо" 51-й эскадрильи тактических ВВС "Иммельман"

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

250 самолетов из 25 стран, около 10 тысяч военнослужащих, более 2000 боевых вылетов - НАТО проводит в воздушном пространстве Германии крупнейшие авиаучения в истории альянса.
Политика15 июня 2023 г.10 фото
Дрон типа Shahed

Российские дроны на территории стран НАТО. Каким будет ответ?

Российские дроны на территории стран НАТО. Каким будет ответ?

Российские дроны и ракеты, нацеленные на Украину, продолжают нарушать воздушное пространство НАТО, подвергая риску граждан стран восточного фланга альянса. Эксперты - о возможных ответных мерах НАТО.
Конфликты12 сентября 2024 г.
В начале сентября обломки российского дрона также были обнаружены на румынской территории в дельте Дуная. Регион посетил тогда министр обороны Румынии Ангел Тылвэр (на фото)

Дроны РФ в воздушном пространстве НАТО: в небо подняли немецкие истребители

Дроны РФ в воздушном пространстве НАТО: в небо подняли немецкие истребители

По предварительным данным, один российский БПЛА взорвался в воздушном пространстве Румынии. Власти обнаружили воронку от взрыва неподалеку от деревни, расположенной у украинской границы.
Конфликты14 декабря 2023 г.
Показать еще