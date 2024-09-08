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Румыния осудила обстрел Украины со стороны России

Алексей Волошинов
8 сентября 2024 г.

Румыния осудила очередной обстрел Украины и заход российского беспилотника в ее воздушное пространство.

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Перехват российского дрона в небе над Киевом в ночь на 7 сентября
Перехват российского дрона в небе над Киевом в ночь на 7 сентябряФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Румыния решительно осудила "очередное нарушение" ее воздушного пространства российским беспилотником во время обстрела Украины в ночь на воскресенье, 8 сентября. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Саму атаку РФ министерство назвало "незаконной" и "серьезно противоречащей нормам международного права" и обвинило российскую армию в ударах по гражданским объектам и портовой инфраструктуре.

Минобороны страны отчиталось, что, начиная с 02:25 по местному времени два самолета F-16 румынских ВВС были подняты в воздух "для мониторинга воздушной обстановки". "В ходе этих событий система радиолокационного наблюдения выявила и отследила траекторию полета беспилотника, который вошел в воздушное пространство страны и покинул ее территорию в направлении Украины", - говорится в сообщении.

ВСУ сбили 15 российских дронов и одну ракету Х-59

В ночь на воскресенье, 8 сентября, российская армия атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными дронами Shahed. Украинские силы ПВО сбили 15 беспилотников и одну ракету, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Еще два российских беспилотника "локационно потеряны" и, по всей вероятности, подавлены средствами РЭБ, отмечается в заявлении. "Три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины", - сообщили далее Воздушные силы.

В результате ночной атаки на подконтрольной Киеву части Херсонской области получили ранения четыре человека. Еще двое погибли и четверо пострадали из-за авиационного удара по городу Сумы.

Румыния обнаружила обломки дрона РФ на своей территории в июле

В конце июля министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску сообщила об обнаружении обломков российских беспилотников на территории страны. "Россия совершила еще более чудовищные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали наших союзников и координируем с ними свои действия по этому вопросу", - написала она тогда, добавив, что ее страна "решительно осуждает эти безответственные действия".

 

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