ВСУ сбили 15 российских дронов и одну ракету Х-59

ВС РФ нанесли удар по Украине 23 беспилотниками и четырьмя управляемыми ракетами Х-59. Один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии.

Россия атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными дронами Shahed. Украинские силы ПВО в ночь на воскресенье, 8 сентября, сбили 15 беспилотников и одну ракету, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Еще два российских беспилотника "локационно потеряны" и, по всей вероятности, подавлены средствами РЭБ, отмечается в заявлении. "Три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины", - сообщили далее Воздушные силы.

Атака совершена из Белгородской области, Курска и Крыма

При этом украинская противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. По данным ВСУ, ракеты были запущены из Белгородской области, а дроны - из Курска и с мыса Чауда в аннексированном Россией Крыму.

В ту же ночь российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии, заявили ранее Воздушные силы ВСУ в Telegram. Позже командование ВС ВСУ написало , что российский БПЛА покинул территорию Румынии и продолжил движение в прибрежной акватории Черного моря в Одесской области.

Обстрелы Херсонской и Сумской областей

Кроме того, в ночь на 8 сентября ВС РФ, продолжающие войну против соседней страны, атаковали Херсонскую область. В результате обстрела ранены четыре жителя села Камышаны близ Херсона.

"У всех - минно-взрывные травмы и контузии. 70-летняя женщина получила обломочное ранение ноги. У мужчины, 65 лет, диагностировали ранения грудной клетки. У 41-летнего мужчины – ранение плеча и предплечья. Пострадавших госпитализировали в больницу. Еще одной 52-летней женщине была оказана помощь на месте", - написало в Telegram руководство Херсонской ОВА .

В результате авиационного удара по городу Сумы погибли два человека и ранены четверо. Среди пострадавших - два ребенка, заявила военная администрация Сумской области. Кроме того, повреждены частные дома и автомобили, сообщается далее.