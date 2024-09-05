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Россия ночью атаковала Украину десятками дронов

Кирилл Шестаков
5 сентября 2024 г.

В ночь на 5 сентября войска РФ запустили десятки БПЛА по ряду областей Украины. В Житомире сообщают о серии взрывов.

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Беспилотник типа Shahed, используемый войсками РФ
Беспилотник типа Shahed, используемый войсками РФФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Войска РФ в ночь на четверг, 5 сентября, атаковали Украину десятками дронов типа Shahed. О запуске ударных беспилотников в направлении ряда областей страны сообщили Воздушные силы ВСУ. В повышенной опасности находятся города Миргород, Белая Церковь, Чернигов, Сумы. В Житомире уже прогремела серия взрывов, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местных жителей.

Российские БПЛА также маневрируют над Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской областями. В Киевской области работает ПВО, сообщили местные власти.

Кроме того, в 23.05 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете двух бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

За последние дни войска РФ нанесли ракетные удары по Полтаве и Львову, в результате которых погибли в общей сложности 60 человек, еще 362 человека пострадали.

 

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