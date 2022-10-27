246-й день войны: рост военных расходов бюджета Украины

Киев увеличил военные расходы бюджета. На фронт отправлена новая партия боевых дронов. В Харьковcкой области найдено еще одно массовое захоронение. Госдума РФ одобрила мобилизацию судимых по тяжким статьям.

На 246-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 27 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Украина увеличила военные расходы бюджета на 10,5 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны на 2022 год, который предусматривает увеличение военных расходов на 386,9 млрд гривен (10,53 млрд евро). Основная часть дополнительных средств - 365,2 млрд гривен (9,94 млрд евро) - будет направлена министерству обороны. По сведениям официального Киева, исполнение закона позволит осуществлять "неотложные задачи" в сфере национальной безопасности и обороны, а также своевременно и в полном объеме выплачивать военнослужащим денежное обеспечение.

Военная помощь Украине

Вооруженные силы Литвы отправили в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику, сообщил министр обороны страны Арвидас Анашаускас. "Больше поддержки Украине!" - написал он в Twitter, анонсируя литовские поставки.

Между тем на фронт переданы еще 20 беспилотных летательных аппаратов Warmate, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Ранее на средства, собранные с помощью платформы UNITED24, были закуплены 40 ударных дронов этого типа, половина из них была передана ВСУ в сентябре.

Массовое захоронение в Харьковской области

В Боровском районе Харьковcкой области обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором находятся по меньшей мере 17 тел гражданских и военных, сообщила Национальная полиция Украины. Ведомство ссылается на показания местных жителей, утверждающих, что захватившие регион российские силы "собирали тела погибших по всему району", а в середине апреля привезли их на двух грузовиках и сбросили в яму, которую позднее "сравняли танками". По данным полиции, все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Новый британский премьер и канцлер ФРГ - за санкционное давление на РФ

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Стороны согласились с необходимостью продолжать поддержку Украины и оказывать давление на президента РФ Владимира Путина посредством санкций. Кроме того, оба лидера изъявили желание тесно сотрудничать в борьбе с общими вызовами, "включая Россию и мировую энергетическую безопасность".

Украина стала одной из тем беседы главы британского правительства и премьер-министра Канады. Риши Сунак и Джастин Трюдо договорились продолжать совместную работу с целью оказывать безоговорочную поддержку Киеву и гарантировать, что действия Кремля не останутся безнаказанными, уведомила канцелярия премьер-министра Великобритании.

Госдума РФ одобрила мобилизацию судимых по тяжким статьям

Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении законопроекты о мобилизации граждан с судимостью и о добровольческих формированиях. Нововведения разрешают призывать граждан с непогашенной судимостью по тяжким статьям, исключая преступления против половой неприкосновенности ребенка, совершение теракта, государственную измену и ряд других случаев. Кроме того, при объявлении мобилизации в Вооруженные силы в качестве гражданского персонала станет можно переводить тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу вне военных структур.

Законопроект о добровольческих формированиях предполагает, что статус добровольцев, их права и денежное обеспечение будут соответствовать положению служащих по контракту. Такие формирования может создавать министерство обороны по указу президента РФ.

Ход боевых действий

Линия электропередачи в Украине Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Российские войска ночью вновь обстреляли энергетическую инфраструктуру, в результате чего было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях, заявила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В связи с этим будет ограничено потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Кроме того, российские войска в ночь на 27 октября обстреляли одно из промышленных предприятий Краматорска, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, обошлось без жертв, но есть разрушения.

Армия РФ ночью нанесла удар тремя снарядами реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по окрестностям Запорожья, рассказал глава областной военной администрации Александр Старух. По его словам, в результате обстрела разрушен объект инфраструктуры. На месте попадания снаряда возник пожар, который ликвидировали сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших, по предварительным данным, не было.

В Днепропетровской области в ночь на 27 октября украинские силы противовоздушной обороны из воздушного командования "Восток" уничтожили российскую высокоточную авиационную ракету Х-59. Ночь прошла без "прилетов" и пострадавших, подчеркнул глава региональной военной администрации Валентин Резниченко.

Что происходит в аннексированных РФ регионах

В аннексированном Крыму Балаклавская теплоэлектростанция в Севастополе ночью подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, рассказал "губернатор" города Михаил Развожаев. По его данным, никто не пострадал, а один из трансформаторов ТЭС, загоревшийся в результате атаки, находился на профилактике, не работал и был "поврежден минимально". Инцидент не повлиял на электроснабжение Севастополя и всего Крыма, добавил Развожаев.

"Администрация" оккупированной части Херсонской области эвакуирована из Херсона на левый берег Днепра, сообщил замглавы "администрации" Кирилл Стремоусов. По его словам, городские службы "работают в специальном режиме". Пророссийские "власти" 22 октября потребовали от мирных жителей срочно покинуть Херсон "из-за напряженной ситуации на фронте".

В оккупированном Бердянске Запорожской области началась "выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан", объявила в Telegram назначенная РФ "администрация" города. Она ссылается на указ президента РФ о военном положении на аннексированных территориях. Проверяющих интересуют подписки на "пропагандистские ресурсы", связанные с "киевским режимом". При первом обнаружении подобных подписок гражданину вынесут предупреждение, в дальнейшем нарушителям грозит штраф, а за "злостные нарушения" - уголовная ответственность.

Между тем в расположенных около границы с Украиной селах Белгородской области Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, жителей переселят в "безопасное место". Чиновник не привел подробности.

Новые переименования улиц в Киеве

Киевский городской совет переименовал более 40 улиц и иных городских объектов, названия которых были связаны с Россией и СССР. Такие данные привел мэр города Виталий Кличко.

Первое в РФ дело об отказе участвовать в боевых действиях

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Служащий по контракту отказался от командировки на фронт, объяснил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, дело является первым таким случаем в стране, о котором стало известно.

В то же время управление СК по Нижегородской области прекратило уголовное дело о "фейках" о российской армии. Этот случай стал первым в своем роде, указывает Чиков . Дело было заведено после появления в интернете ссылки на видеоролик об апрельских событиях в украинском городе Буча, где после выхода российских сил обнаружили тела сотен мирных жителей. Следствие не нашло в действиях подозреваемого состава преступления. По словам правозащитника, дело было прекращено, поскольку видео появилось в Сети до комментария Минобороны РФ о событиях в Буче.

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