Рост банкротств в ФРГ. Почему это тревожно, но пока не беда

Немецкая экономика продолжает пробуксовывать, ВВП Германии может, согласно прогнозам, второй год подряд оказаться в минусе. На плохое экономическое состояние указывает и такой верный признак рецессии, как рост банкротств. Число разорившихся фирм в течение всего 2024 года было выше, чем в 2023, но особенно резкий скачок произошел в октябре.

Незначительные последствия для рынка труда

В минувшем месяце о своей неплатежеспособности заявили в ФРГ 1530 предприятий. Это на 17% больше, чем в сентябре, и на 48% больше, чем в том же месяце год назад. В результате нынешний октябрь стал по данному показателю худшим октябрем с 2004 года. Такие подсчеты представил Институт экономических исследований Ассоциации Лейбница в Галле (IWH).

В то же время число потерянных или оказавшихся под угрозой рабочих мест (не каждая процедура банкротства непременно ведет к полному закрытию предприятия) было наполовину ниже, чем в сентябре, и примерно на уровне октября прошлого года, хотя и на треть выше, чем в среднем в период с 2016 по 2019 год, до пандемии COVID-19.

Предложения работы в отделении агентства по труду (Jobcenter) в центральном районе Берлина Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

"Несмотря на большое число разорившихся предприятий, число затронутых рабочих мест оказалось сравнительно низким, и это связано с отсутствием банкротств особо крупных фирм", - констатирует IWH в сообщении для прессы от 7 ноября и приходит к выводу, что "последствия банкротств для рынка труда оказались обозримыми".

Иными словами, рекордное за двадцать лет октябрьское число разорившихся немецких предприятий не привело к заметному скачку безработицы в Германии, тем более, что в стране продолжает нарастать острая нехватка квалифицированных кадров и по-прежнему много вакансий. Поэтому участившееся разорение фирм воспринимается экспертами как тревожный тренд, но все же пока не как сигнал бедствия.

Фирмы, которым искусственно продлили жизнь

"Нынешняя волна банкротств является результатом "идеального шторма", вызванного длительной слабостью экономической конъюнктуры в сочетании с резко выросшими издержками, - пояснил профессор Штеффен Мюллер (Steffen Müller), возглавляющий в IWH отдел изучения корпоративных банкротств. - На многие слабые предприятия, которые сумели выжить в период низких процентных ставок, а затем благодаря поддержке во время пандемии, теперь сильно давят значительно увеличившиеся производственные расходы. Это ведет к разорению главным образом фирм с большими долгами".

В строительной отрасли Германии разорилось особенно много средних и малых предприятий Фото: Caro/picture alliance

Таким образом, в немецкой экономике, по мнению эксперта, идет вполне рыночный процесс отмирания более слабых и менее конкурентоспособных фирм, многие из которых в последние годы искусственно продлевали себе жизнь. Сначала это происходило благодаря продолжавшейся целое десятилетие политике сверхдешевых денег, которую Европейский центральный банк (ЕЦБ) завершил лишь летом 2022 года, а в 2020-2022 годах дополнительно благодаря масштабной государственной поддержке бизнеса во время пандемии ковида.

Больше всего банкротств, указал профессор, было в строительной отрасли, в торговле, в той части сферы услуг, которая специализируется на обслуживании предприятий, а также в обрабатывающей промышленности.

До конца года разоряться будут реже

В сообщении IWH говорится, что институт анализирует опережающие индикаторы, которые обычно за два-три месяца указывают на вероятность банкротств, поэтому резкий скачок в октябре был ожидаем, о нем предупреждали данные, собранные в июле. Соответственно, показатели, полученные с августа по октябрь, указывают на вероятное легкое снижение числа банкротств в ноябре и декабре.

"Однако число банкротств и дальше останется существенно выше того уровня, который был до двойного кризиса из пандемии и ценовых шоков", - предупредил Институт экономических исследований в Галле. В какой мере на этом макроэкономическом показателе скажется правительственный кризис, разразившийся в Германии 6 ноября после распада правящей коалиции, который вверг страну и ее экономику в многомесячный простой в ожидании перевыборов и формирования нового правительства, станет ясно в начале 2025 года.