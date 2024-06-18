KaDeWe спасен на деньги из Таиланда и без туристов из России

Банкротство самого знаменитого магазина Германии, очень популярного в прошлом среди богатых россиян, длилось не долго. Однако сама бизнес-модель универмага переживает кризис.

"Кризис универмагов здесь никак не чувствуется, - сообщает корреспондент информационного агентства dpa из берлинского универмага KaDeWe и поясняет: Предметы роскоши востребованы всегда". Так что злорадство в российских СМИ и соцсетях по поводу того, что самый знаменитый магазин Германии в январе формально объявил себя банкротом, было преждевременным, а предположение, что он якобы закроется из-за отсутствия состоятельных туристов из России, оказалось ошибочным.

Шанс избавиться от прежнего совладельца

Этот магазин, одна из достипримечательностей Берлина, не прекращал свою работу, и теперь спасение обеспечено не только ему, но и всей группе KaDeWe. В нее наряду с берлинским флагманом входят два других знаменитых немецких универмага из сегмента "люкс": Alsterhaus в Гамбурге и Oberpollinger в Мюнхене. Тендер на покупку их бизнеса выиграла компания Central Group, принадлежащая семье таиландского миллиардера Тоса Чиратхивата. Соответствующее соглашение подписано 14 июня.

Обанкротившийся австрийский предприниматель Рене Бенко Фото: Manfred NOGER/ATP photo agency/picture alliance

Такое развитие событий было ожидаемо, ведь Central Group уже с 2015 года владела 50,1% группы из трех немецких универмагов. Остальные 49,9% принадлежали девелоперскому холдингу Signa Group австрийского предпринимателя Рене Бенко (René Benko). Однако в конце 2023 года империя этого теперь уже бывшего миллиардера с его чрезмерно амбициозными и рискованными проектами начала рушиться, в результате формальную процедуру банкротства пришлось начать и KaDeWe Group.

На самом деле это был шанс избавиться от Signa Group. Ведь она была основным (в Берлине) или единственным (в Гамбурге и Мюнхене) владельцем зданий универмагов. В результате Рене Бенко, по сути дела, просто выкачивал деньги из прибыльного бизнеса магазинов, поскольку все последние годы взвинчивал арендную плату.

Именно эти завышенные платежи и стали причиной финансовых проблем KaDeWe Group - а вовсе не снижение числа "богатых русских покупателей" из-за разрыва многочисленных германо-российских связей на фоне войны в Украине и западных санкций против РФ, как полагали некоторые российские СМИ.

За дело взялся опытный таиландский инвестор

Но теперь это препятствие для нормального развития торговли упразднено, во всяком случае в Берлине. Central Group еще в апреле за 1 млрд евро, по данным немецких СМИ, выкупила у обанкротившейся Signa Group ее долю в здании берлинского универмага, так что теперь этот пятиэтажный магазин с 60 000 квадратными метрами торговой площади (это примерно восемь футбольных полей) полностью принадлежит таиландскому инвестору: и как объект недвижимости, и как торговое предприятие.

Семья Чиратхиват, одна из богатейших в Таиланде, в четвертом поколении занимается крупным бизнесом. Сегодня ей принадлежат торговые центры, гостиницы и рестораны в разных странах Юго-Восточной Азии, а также в Европе, где ее экспансия началась еще в 2011 году.

Таиландский миллиардер Тос Чиратхиват - глава семейного холдинга Central Group Фото: The Nation/ANN/picture alliance

Получается, что деньги из Таиланда во второй раз сыграли судьбоносную роль в истории KaDeWe. Ведь у истоков всемирной славы этого "Универмага Запада" (Kaufhaus des Westens) стоял не кто иной, как король Сиама Рама V, который во время визита в кайзеровский Берлин в 1907 году совершил покупки в недавно открытом универмаге, что произвело неизгладимое впечатление на состоятельную публику далеко не только в Германии.

Что же касается зданий универмагов в Гамбурге и Мюнхене, то они формально по-прежнему принадлежат обанкротившейся Signa Group, так что новому таиландскому владельцу группы KaDeWe еще предстоит договориться с конкурсным управляющим о снижении арендной платы. Однако эксперты считают, что взаимоприемлемые решения будут найдены, а потому примерно 1700 сотрудникам трех магазинов не стоит беспокоиться за свои рабочие места.

В свою очередь, постоянные клиенты берлинского KaDeWe и многочисленные гости столицы ФРГ могут быть уверены: этот универмаг, где можно приобрести не только предметы роскоши, но и широкий ассортимент вполне доступных среднему классу товаров, никуда не денется. Более того, таиландская Central Group, по мнению экспертов, непременно усилит направление онлайн-торговли, так что все больше разноообразных товаров можно будет покупать в самом знаменитом магазине Германии и без посещения Берлина.

Универмаг Galeries Lafayette покидает Берлин

Однако как-то видоизменять и в целом модернизировать бизнес новому стопроцентному владельцу KaDeWe Group в любом случае придется, ведь модель классического универмага вот уже несколько десятилетий переживает в Германии серьезный кризис, связанный как с бумом интернет-торговли, так и с меняющимися привычками и предпочтениями покупателей. Из-за этого кризиса целый ряд знаменитых некогда немецких сетей универмагов уже прекратил свое существование, а оставшимся лидерам рынка Kaufhof и Karstadt пришлось объединиться в компанию Galeria, но и она как часть империи Рене Бенко тоже обанкротилась и сейчас переходит в собственность нового инвестора – германо-американского консорциума.

Универмаг Galeries Lafayette в центре Берлина закроется 31 июля 2024 Фото: STPP/IMAGO

При этом из 92 филиалов 9 магазинов (а не 16, как опасались), прежде всего – в небольших городах, из-за полной бесперспективности все же придется закрыть. У трех универмагов KaDeWe Group, ориентирующихся на люксовый сегмент, позиции куда более прочные, поскольку "предметы роскоши востребованы всегда", как справедливо отметил процитированный в начале этой статьи корреспондент dpa.

Впрочем, нет правил без исключений: единственный в Германии филиал знаменитого парижского универмага Galeries Lafayette после почти 30 лет работы в самом центре Берлина все же закрывается, причем не к концу 2024 года, как было намечено в прошлом году, а уже к 31 июля. Так что даже это опытное и мощное французское торговое предприятие не справилось на немецком рынке с кризисом бизнес-модели. Однако для KaDeWe это хорошая новость: впредь у него больше не будет в столице ФРГ конкурента в люксовом сегменте.