В ФРГ сокращения ждут последнюю крупную сеть универмагов

Galeria Karstadt Kaufhof планирует закрыть еще 52 магазина. Руководство в качестве причины называет рост цен на энергоносители. Совет работников говорит об отсутствии эффективных региональных стратегий развития.

Последняя крупная немецкая сеть универмагов Galeria Karstadt Kaufhof планирует закрыть еще 52 своих магазина (почти 40% от оставшихся). Об этом сообщил в понедельник, 13 марта, совет сотрудников компании.

В октябре 2022 года она подала второе заявление о защите от банкротства. Первое было представлено на фоне пандемии коронавируса в апреле 2020 года. Позднее был обнародован план санации предприятия. Его положения предусматривали увольнения на фоне отказа кредиторов от получения большей части выплат.

Тогда компания закрыла 40 магазинов - всего их число было доведено до 129 - и сократила около 4000 рабочих мест.

Под ударом могут оказаться около 5000 сотрудников

На этот раз под ударом могут оказаться около 5000 сотрудников, в совете уже назвали этот понедельник "мрачным днем" для компании.

Торговая сеть Galeria Karstadt Kaufhof начала работать под этой маркой в 2018 году - после слияния конкурировавших между собой Kaufhof и Karstadt.

Весной 2020 года на фоне эпидемии COVID-19 сеть сообщила, что ожидает по итогам года сокращения оборота в объеме 1 млрд евро. Кредиторы согласились на предложенный руководством план санации. Это позволило им рассчитывать на возврат около пяти процентов средств, предоставленных концерну.

В общей сложности поставщики, хозяева арендных площадей и другие кредиторы на тот момент, по приблизительным оценкам, потеряли более 2 млрд евро. Владельцам арендованных помещений пришлось частично отказаться от причитавшихся им выплат, финансовую помощь сети оказали муниципалитеты. В компании пообещали вновь начать бороться за клиентов.

Возможные причины кризиса

В конце октября 2022 года в Galeria Karstadt Kaufhof вновь заявили о проблемах, сославшись на резкий рост цен на энергоносители и низкие потребительские расходы.

Как указали в совете работников, руководство компании также говорило об увеличении стоимости аренды, плохом состоянии помещений, отсутствии инвестиций, демографических изменениях в составе населения Германии и экономических последствиях войны России в Украине.

Представители совета, в свою очередь, обвинили руководство в неспособности разработать эффективные региональные стратегии развития сети.

Galeria и другие универмаги в Германии, по мнению экспертов, также сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны интернет-магазинов.

Решение о дальнейшей работе сети должно быть принято на собрании кредиторов 27 марта.

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