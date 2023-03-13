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Galeria Karstadt Kaufhof
Galeria Karstadt KaufhofФото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

В ФРГ сокращения ждут последнюю крупную сеть универмагов

Екатерина Венкина
33 мин. назад

Galeria Karstadt Kaufhof планирует закрыть еще 52 магазина. Руководство в качестве причины называет рост цен на энергоносители. Совет работников говорит об отсутствии эффективных региональных стратегий развития.

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Последняя крупная немецкая сеть универмагов Galeria Karstadt Kaufhof планирует закрыть еще 52 своих магазина (почти 40% от оставшихся). Об этом сообщил в понедельник, 13 марта, совет сотрудников компании.

В октябре 2022 года она подала второе заявление о защите от банкротства. Первое было представлено на фоне пандемии коронавируса в апреле 2020 года. Позднее был обнародован план санации предприятия. Его положения предусматривали увольнения на фоне отказа кредиторов от получения большей части выплат.

Тогда компания закрыла 40 магазинов - всего их число было доведено до 129 - и сократила около 4000 рабочих мест.

Под ударом могут оказаться около 5000 сотрудников

На этот раз под ударом могут оказаться около 5000 сотрудников, в совете уже назвали этот понедельник "мрачным днем" для компании.

Торговая сеть Galeria Karstadt Kaufhof начала работать под этой маркой в 2018 году - после слияния конкурировавших между собой Kaufhof и Karstadt.

Весной 2020 года на фоне эпидемии COVID-19 сеть сообщила, что ожидает по итогам года сокращения оборота в объеме 1 млрд евро. Кредиторы согласились на предложенный руководством план санации. Это позволило им рассчитывать на возврат около пяти процентов средств, предоставленных концерну.

В общей сложности поставщики, хозяева арендных площадей и другие кредиторы на тот момент, по приблизительным оценкам, потеряли более 2 млрд евро. Владельцам арендованных помещений пришлось частично отказаться от причитавшихся им выплат, финансовую помощь сети оказали муниципалитеты. В компании пообещали вновь начать бороться за клиентов.

Возможные причины кризиса

В конце октября 2022 года в Galeria Karstadt Kaufhof вновь заявили о проблемах, сославшись на резкий рост цен на энергоносители и низкие потребительские расходы.

Как указали в совете работников, руководство компании также говорило об увеличении стоимости аренды, плохом состоянии помещений, отсутствии инвестиций, демографических изменениях в составе населения Германии и экономических последствиях войны России в Украине.

Представители совета, в свою очередь, обвинили руководство в неспособности разработать эффективные региональные стратегии развития сети.

Galeria и другие универмаги в Германии, по мнению экспертов, также сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны интернет-магазинов.

Решение о дальнейшей работе сети должно быть принято на собрании кредиторов 27 марта.

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