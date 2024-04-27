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Galeria Karstadt планирует закрыть 16 из 92 магазинов

Алексей Волошинов
27 апреля 2024 г.

В результате закрытия универмагов будут сокращены 1400 рабочих мест. Профсоюз работников сферы обслуживания Verdi раскритиковал это решение.

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Deutschland | Warenhaus Galeria Kaufhof in Frankfurt am Main
Универмаг Galeria Kaufhof во Франкфурте-на-Майне Фото: Thomas Robbin/imageBROKER/picture alliance

Группа универмагов Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) планирует закрыть 16 из 92 своих универмагов. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила сама компания.

В результате закрытия части филиалов, 1400 из 12 800 сотрудников потеряют свои рабочие места. В профсоюзе работников сферы обслуживания Ver.di уже раскритиковали это решение, сообщив, что оно не пойдет на пользу, ни сотрудникам магазинов, ни их покупателям.

Прекратят работу, в частности, три универмага в Берлине, а также магазины в Аугсбурге, Хемнице, Эссене, Кельне, Майнце, Потсдаме и других городах Германии. Действующий сервисный центр в Эссене будет перемещен в Дюссельдорф.

Galeria Karstadt Kaufhof подавала заявление о банкротстве три раза за четыре года

В январе 2024 года сеть универмагов Galeria Karstadt Kaufhof подала в окружной суд Эссена заявление о банкротстве. Оно стало третьим за четыре года. В апреле GKK перешла в управление американской инвестиционной компании NRDC Equity Partners. Один из ее основателей Джек Бейкер заявил немецкому агентству dpa, что решение о покупке группы магазинов было принято, так как "традиционная сеть универмагов имеет право на существование на немецком рынке".

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