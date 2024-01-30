Банкротство KaDeWe: любимый магазин богатых россиян закроют?

Как такое возможно: KaDeWe обанкротился? И он может навсегда закрыться, хотя в настоящий момент продолжает работать? Но ведь это самый известный универмаг Германии, одна из главных достопримечательностей Берлина, магнит, неизменно привлекающий бесчисленных туристов и берлинских завсегдатаев!

Три роскошных универмага в Берлине, Гамбурге и Мюнхене

Когда этот пятиэтажный магазин открывали в далеком 1907 году, название Kaufhaus des Westens ("Универмаг Запада") всего лишь указывало на географическое местоположение построенного в стиле неоклассицизма здания на карте расширяющейся германской столицы. Но после Второй мировой войны и раздела Германии у аббревиатуры KaDeWe появился ярко выраженный политический подтекст: оказавшись в самом центре Западного Берлина, этот универмаг стал ярким примером вполне доступного представителям среднего класса капиталистического изобилия и символической альтернативой хроническому товарному дефициту в Восточном Берлине и в целом в социалистической ГДР.

Посетители заходят в универмаг KaDeWe: многие товары в этом универмаге могут позволить себе вполне обычные берлинцы и гости столицы Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Еще в советские времена, но особенно в последние четверть века в KaDeWe очень любили совершать покупки те россияне, которые могли себе это позволить, а их в Берлине неизменно оказывалось весьма много. Однако вовсе не снижение числа "богатых русских" из-за разрыва многочисленных германо-российских связей на фоне войны в Украине и западных санкций против РФ привело к нынешнему банкротству универмага: как раз в 2022/2023 финансовом году выручка KaDeWe Group достигла рекордной отметки в 728 млн евро, сообщил глава группы Михаэль Петерсхайм (Michael Peterseim).

Универмаг Alsterhaus в Гамбурге Фото: picture alliance

Речь именно о группе, потому что объявившей сейчас о своей неплатежеспособности компании принадлежат, наряду с KaDeWe, имеющим торговые площади размером в восемь футбольных полей, еще два знаменитых немецких универмага из премиум-сегмента в двух других крупнейших городах ФРГ (и они сейчас тоже продолжают работу). Это открытый в 1912 году на берегу озера Альстер в самом центре Гамбурга Alsterhaus, который является для этого города примерно такой же достопримечательностью, что и "Универмаг Запада" для Берлина, и сооруженный в 1905 году в стиле неоренессанса Oberpollinger в Мюнхене, обладающий самыми большими торговыми площадями во всей Южной Германии.

Империя предпринимателя Рене Бенко рушится

Бизнес этих трех немецких универмагов, подчеркнул Михаэль Петерсхайм, прибыльный - если не считать арендную плату за торговые помещения: вот она разорительно высокая. Причем размер ее сейчас на 37% выше, чем в 2018/2019 финансовом году, и в ближайшие годы она должна была расти дальше, рассказал генеральный директор группы.

Австрийский предприниматель Рене Бенко Фото: Manfred NOGER/ATP photo agency/picture alliance

Не вдаваясь подробно в хитросплетения фирменных конструкций, скажем, что KaDeWe Group, совладельцем которой является девелоперский холдинг Signa Group 46-летнего австрийского предпринимателя Рене Бенко, до сих пор платила эту высокую арендную плату все той же Signa Group. А она является основным (в Берлине) или единственным (в Гамбурге и Мюнхене) владельцем зданий универмагов. Так что миллиардер Бенко, по сути дела, просто выкачивал деньги из трех прибыльных универмагов, поскольку ему нужны были средства для финансирования других проектов, становившихся все более амбициозными. И все более убыточными.

Ведь в Германии разразился кризис на рынке недвижимости и в строительном секторе. Он вызван, прежде всего, резким повышением ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), вынужденного таким образом бороться с высокой инфляцией. Это привело к удорожанию кредитов и падению спроса (и цен) на жилые и офисные здания. В результате с ноября 2023 одна за другой разоряются принадлежащие Рене Бенко фирмы, так что объявление о неплатежеспособности KaDeWe Group стало одним из эпизодов крушения всей империи миллиардера (теперь уже бывшего).

Деньги из Таиланда опять сыграют судьбоносную роль?

Причем этот эпизод, в отличие от ряда других, имеет как раз хорошие шансы на "счастливый конец". Дело в том, что 50,1% группы KaDeWe контролирует Central Group, принадлежащая семье таиландского миллиардера Тоса Чиратхивата, и эта компания, по сообщениям немецких СМИ, уже вела переговоры о покупке у обанкротившейся Signa Group ее долей как в бизнесе берлинского универмага, так и в его здании.

Отдел парфюмерии в KaDeWe Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Судя по всему, Central Group, владеющая объектами в разных странах мира, прежде всего торговыми центрами, универмагами и гостиницами, заинтересована стать теперь единоличной собственницей как всех трех ведущих немецких универмагов, так и соответствующей недвижимости. Хотя объявление о неплатежеспособности KaDeWe Group, которое эксперты расценивают как своеобразную форму бегства из под гнета Signa Group , стало 29 января для инвестора из Таиланда неожиданностью и явно вредит его имиджу, пишут СМИ.

Отдел шампанского в KaDeWe Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

Если сделка состоится, деньги из Таиланда во второй раз сыграют судьбоносную роль в истории KaDeWe. Ведь у истоков его всемирной славы стоял не кто иной, как король Сиама Рама V, который во время визита в кайзеровский Берлин в 1907 году совершил покупки в недавно открытом универмаге, что произвело неизгладимое впечатление на состоятельную публику далеко не только в Германии.

Куда менее шансов на выживание у сети Galeria, объединившей обычные универмаги Karstadt и Kaufhof. Эта сеть тоже принадлежит обанкротившейся Signa Group Рене Бенко и 9 января тоже объявила о начале процедуры банкротства, причем уже в третий раз с пандемийного 2020 года. Тут причина далеко не только в завышенной арендной плате, а гораздо глубже.

В Берлине закроется знаменитый Galeries Lafayette

Проблема в том, что бизнес-модель классического европейского универмага, зародившаяся в 19-м веке и пережившая триумфальный расцвет в 20-м веке, в последние два-три десятилетия переживает нарастающий кризис и в 21-м веке выглядит сильно устаревшей, во всякому случае в Германии. Здесь об этом наглядно свидетельствует последовательное исчезновение целого ряда некогда мощных сетей универмагов и попытка сохранить последние две, Karstadt и Kaufhof, путем их объединения под брендом Galeria.

Берлинский филиал французской сети универмагов Galeries Lafayette закроется к концу 2024 года Фото: Sergi Reboredo/VWPics/IMAGO

Этому тренду много объяснений: тут и повсеместное распространение интернет-торговли, и бум всевозможных специализированных магазинов, и меняющийся характер потребительского поведения на центральных улицах городов, где растущую роль играют предприятия общепита и индустрии развлечений, и стратегические ошибки, совершенные самими универмагами при формировании своего ассортимента.

Так что спасти все оставшиеся в Германии после нескольких волн закрытия 92 универмага Galeria явно не удастся. О том, как трудно удержаться конкретно на рынке Берлина, говорит к тому же тот факт, что к концу 2024 года в столице ФРГ спустя почти 30 лет закроется единственный в Германии филиал знаменитого парижского универмага Galeries Lafayette. Для KaDeWe это, с одной стороны, хорошо: уходит сильный конкурент. С другой стороны, это еще одно предупреждение: выживание даже этого популярного символа Берлина далеко не гарантировано.

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