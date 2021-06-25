Немецкие эксперты бьют тревогу: будущее розничной торговли - под вопросом

По прогнозам немецких аналитиков, многие магазины на торговых улицах немецких городов, включая известные сети, могут навсегда исчезнуть. Согласно актуальному анализу Института изучения торговли в Кельне (IFH), в результате кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции структурные изменения в розничной торговле ускорились примерно на семь-восемь лет. По мнению кельнских исследователей, к 2023 году свои двери закроют до 80 тысяч магазинов. Прогнозы немецкого Объединения розничной торговли (HDE) еще более пессимистичны: в случае повторного локдауна оно опасается закрытия около 120 тысяч магазинов по всей Германии. Среди них и филиалы таких известных торговых брендов, как H&M, Esprit, Douglas и других.

Несмотря на то, что 80 процентов магазинов в Германии, согласно данным HDE, во время пандемии сумели создать "альтернативные каналы продаж", будь то возможность принимать заказы по телефону или предлагать так называемые системы "Click and Collect", где покупатели сами забирают свои покупки в магазинах, многим придется в целях экономии средств отказаться от своих филиалов и сократить рабочие места.

Немецкие торговые гиганты получили ссуды от государства

"Мы рискуем, что традиционные торговые дома, которые на протяжении многих десятилетий формировали центры наших городов, обанкротятся", - предупредил Йозеф Санктйоханзер (Josef Sanktjohanser), президент немецкого Объединения розничной торговли.

Galeria Karstadt Kaufhof в Дюссельдорфе обратилась за помощью к государству

Такие торговые гиганты, как Galeria Kaufhof и Karstadt уже переживали трудности и до пандемии. В апреле минувшего года группе пришлось разработать концепцию реструктуризации, которая предусматривала закрытие более 50 головных магазинов и 20 филиалов Karstadt Sport. В конце января 2021 года стало известно, что торговые гиганты все же получат государственную ссуду в размере 460 миллионов евро, что вызвало немало споров и дискуссию в обществе.

Во всем мире на фоне пандемии больше всего страдают магазины и сети люксовых, а также детских товаров. Заметно снизились объемы продаж косметики. Она оказалась менее востребована: в Китае, например, падение продаж в этом секторе составило более 10 процентов. Эта проблема коснулась и дюссельдорфской торговой сети косметики и парфюмерии премиум-класса Douglas. Однако, менеджмент компании быстро сориентировался и поменял стратегию продаж, сделав ставку на онлайн-торговлю.

Douglas сокращает филиалы и увеличивает продажи онлайн

Исполнительный директор компании Тина Мюллер (Tina Müller) в начале года сообщила в своем Twitter-аккаунте о том, что по всей Европе к осени 2022 года около 500 из 2400 филиалов будут закрыты, в том числе и около 60 из более чем 430 в Германии.

Филиал Douglas в центре Эссена закрылся

Ведущая европейская сеть Douglas еще задолго до пандемии стремилась увеличить объемы онлайн-торговли. Покупателям в филиалах то и дело предлагались дисконтные карты для онлайн-покупок, им советовали следить за новинками через онлайн-шопинг. Именно эта стратегия укрепилась и расширилась во время пандемии, когда многие немцы стали пользоваться услугами торговли через интернет. С парфюмерными и косметическими товарами куда проще в онлайн-торговле. В отличие от магазинов одежды, здесь не нужны примерки и консультации продавцов: большинство из покупателей знают свои любимые запахи и косметические товары, которыми они пользуются, их они и заказывают через интернет.

Онлайн-торговля Douglas получила динамичное развитие в предрождественское время, когда немцы покупали подарки. "За весь календарный 2020 год Douglas впервые достиг рекорда онлайн-продаж на сумму более миллиарда евро", - сообщила DW пресс-секретарь компании. По ее словам, доля онлайн-продаж в Европе за год в целом сейчас составляет 25,4 процента, а на важном внутреннем рынке Германии - даже около 40 процентов.

Новые виды услуг успешно прижились у покупателей

В то же время филиалы извлекают выгоду из таких новых услуг, как "Click & Collect", когда покупатели могут совершать покупки из дома и забирать товары в близлежащем магазине. Douglas предлагает клиентам и доставку на дом покупок в день заказа. Таким образом, сами филиалы становятся сетевыми интернет-магазинами, предоставляя дополнительные услуги. Кроме того, Douglas существенно улучшил работу своих онлайн-магазинов: ввел новые технические функции, упростил навигацию и добавил чаты с онлайн-консультантами. Покупателям стало намного проще заказывать товары, не выходя из дома.

Закрытие некоторых филиалов еще до пандемии показало, что объемы продаж не сокращаются, а переходят в соседние филиалы и в интернет-магазины. По данным пресс-службы Douglas, сокращение сети филиалов принесет компании доход в размере около 120 миллионов евро в год. Благодаря новой стратегии, которая делает ставку на расширение онлайн-торговли, Douglas становится ведущей торговой интернет-платформой косметики и парфюмерии в Европе. Именно по этой причине многие филиалы торговой сети будут закрываться, а сотни сотрудников потеряют свои рабочие места.

Как подчеркивает пресс-секретарь компании, Douglas в сотрудничестве с Федеральным агентством занятости создало общество, призванное поддержать и финансировать профессиональную переквалификацию около 600 человек из 60 филиалов, которые потеряют свои рабочие места в связи с их закрытием. Кроме того, "пострадавшим сотрудникам филиалов будут предложены более высокие выходные пособия, чем это принято в настоящее время в отрасли. В оставшихся 370 филиалах по всей Германии будут сохранены рабочие места для более чем 4600 сотрудников".

Немецкий союз городов и общин (Deutscher Städte- und Gemeindebund) добивается введения налогов на онлайн-торговлю, а вырученные средства направлять на поддержку и сохранение торговых улиц в немецких городах. Генеральный директор союза Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в интервью изданию Handelsblatt выразил уверенность в том, что многие люди во время пандемии привыкли делать покупки в интернете и что эта тенденция сохранится и после пандемии.

Главная торговая улица Кельна во время локдауна

Герд Ландсберг прав в том, что структура продаж после пандемии заметно изменится. Многие интернет-магазины одежды уже усвоили или сейчас осваивают виртуальные примерочные. Сфотографировался - и специальное приложение тебе подберет нужный размер и фасон. Известные торговые сети в свою очередь поддерживают развитие этого направления. Например, некоторые бренды представляют более широкий и полный ассортимент онлайн, а офлайн-пространства используют в качестве выставочных залов для ключевых моделей новых коллекций. Внутри магазинов можно увидеть рекламные плакаты и слоганы, активно призывающие посетителей делать покупки онлайн. Упростились и условия онлайн-шопинга, а возврат товаров, купленных в интернете, становятся все удобнее.

Esprit опровергает банкротство

В начале года stern.de и частный телеканал RTL сообщили о том, что сеть модной одежды Esprit этим летом откроет дело о банкротстве. При этом было решено, что каждый второй из 94 филиалов в Германии будут закрыты, а 1200 сотрудников лишатся своих рабочих мест. Штаб-квартира концерна в Ратингене тоже прекратит свою работу, а руководство будет осуществляться исключительно из второй штаб-квартиры в Гонконге.

Филиал Esprit исчезнет в центре Мангейма

Руководство концерна категорически опровергло сообщения в немецкой прессе о своем банкротстве. На запрос DW пришел ответ следующего содержания: "Концерн Esprit платежеспособен, а штаб-квартира компании в Ратингене продолжит свою работу. В настоящее время закрытие филиалов или сокращение рабочих мест не планируется. Товары, которые не были проданы, возвращаются в цикл в соответствии с нашим принципом устойчивого развития по круговому пути: они не будут сжигаться или уничтожаться, а поступят в продажу в наших аутлетах и других торговых точках, часть будет использована для благотворительных акций".

Сегодня в Esprit в общей сложности работает около 3 000 сотрудников в Европе. Остается надеятся, что магазины сети модной одежды Esprit все же сохранятся в немецких городах, а соответственно - и рабочие места.

Восемь из 400 филиалов H&M в Германии закрыты

После последнего локдауна стало известно, что торговая сеть модной одежды H&M намерена сократить около 800 рабочих мест и закрыть несколько филиалов в Германии. На свой запрос DW получила от руководства концерна актуальную информацию о положении дел.

"Сокращение сотен рабочих мест - необходимая мера для того, чтобы сделать компанию и ее бизнес фунционирующими в будущем. Эта мера нацелена на сокращение рабочих мест, которые в течение многих лет были менее востребованы. Поскольку наша цель с самого начала заключалась в достижении баланса между необходимой и существующей рабочей нагрузкой, нам удалось сохранить около 200 рабочих мест, сократив вместо планируемых 800 только 600 человек. Условия, на которых наши сотрудники добровольно покидают свои рабочие места, были хорошо восприняты ими", - сообщило DW руководство концерна.

Филиал H&M закрыт и в городе Мюльхайме-ан-дер-Рур

На вопрос о том, какую роль для H&M играют онлайн-продажи, руководство концерна пояснило: "В ситуации с серьезными социальными ограничениями, включая временное закрытие магазинов, мы смогли предложить клиентам многоканальный опыт покупок в наших магазинах, включая торговлю через интернет. Благодаря нашей гибкости, мы на раннем этапе приняли решение предлагать множество товаров через наши онлайн-магазины, которые изначально продавались в наших городских филиалах. Сейчас во вновь открывшихся филиалах мы предлагаем нашим покупателям новые коллекции и несезонную продукцию по сниженным ценам. Мы также планируем оставить непроданную одежду на следующий сезон, а часть передать для продаж нашим посредникам".

О том, каким концерн видит свое будущее в Германии и исчезнут ли магазины в немецких городах, его руководство говорит уклончиво: "H&M находится в постоянной фазе трансформации, основанной на увеличении использований цифровых технологий и связанных с ними изменившихся пожеланий покупателей. Мы должны и хотим на это реагировать. Еще до пандемии группа H&M приняла меры по адаптации компании к изменившемуся рынку, обеспечению устойчивого развития и сохранению в долгосрочной перспективе как можно больше рабочих мест. Именно поэтому мы стремимся сохранить наши филиалы в городах Германии и других странах. H&M Group пришлось в 2021 году закрыть 250 из более чем 5000 магазинов по всему миру. В Германии это коснулось лишь 8 из примерно 400 филиалов H&M".

Смотрите также: