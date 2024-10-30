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Экономика и бизнесГермания

Германия избежала технической рецессии

Ольга Лебедева
30 октября 2024 г.

ВВП Германии по итогам третьего квартала неожиданно вырос на 0,2 процента вместо ожидавшегося минуса, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

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Грузовые контейнеры в порту Гамбурга
Порт ГамбургаФото: Sean Gallup/Getty Images

В немецкой экономике в третьем квартале 2024 года неожиданно наметилась положительная динамика. С июля по сентябрь показатель ВВП Германии увеличился на 0,2 процента в сравнении с предыдущим кварталом, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в среду, 29 октября.

Рост связан с увеличением государственных и частных расходов

Тем самым Германия избежала технической рецессии, которую прогнозировали многие эксперты, ожидая дальнейшего сокращения немецкого ВВП в третьем квартале вслед за вторым. По данным статистического ведомства, рост экономики связан в первую очередь с увеличением государственных расходов, а также оживлением потребительских настроений.

В годовом отношении, то есть в сравнении с тем же кварталом 2023 года, ВВП Германии с поправкой на инфляцию также возрос на 0,2 процента. Но с учетом не только роста цен, но и календаря показатель ВВП в годовом отношении снизился на 0,2 процента - это связано с тем, что в третьем квартале текущего года было на один рабочий день больше, чем в прошлом году, пояснили в ведомстве.

Одновременно в Висбадене скорректировали показатель ВВП за второй квартал текущего года. Ранее сообщалось, что он составил минус 0,1 процента, однако с учетом обновленных данных показатель снизился еще больше - до минус 0,3 процента, отмечается в заявлении.

Правительство Германии ожидает рецессии по итогам 2024 года

В начале октября правительство ФРГ скорректировало экономический прогноз на текущий год и объявило, что ожидает продолжения рецессии. По итогам 2024 года ВВП Германии может сократиться на 0,2 процента, заявили в Берлине. Тем самым прогноз на нынешний год значительно ухудшился в сравнении с весенним, когда правительство ожидало небольшого роста экономики на 0,3 процента в текущем году.

Причиной является слабый рост потребительского спроса, а также невысокая инвестиционная активность компаний из-за высоких процентных ставок и нестабильной геополитической ситуации, заявили в правительстве.

Восстановление экономики ожидается в 2025 году, экономический прогноз на следующий год слегка улучшен, Берлин теперь ожидает роста экономики на 1,1 процента. Оптимистичный сценарий связан с ожиданиями эффекта от быстрой реализации недавнего пакета мер по оживлению экономического роста. Кроме того, правительство надеется на восстановление экспортного спроса на немецкую промышленную продукцию, что позволит вновь больше инвестировать.

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