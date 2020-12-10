Россию накрыла вторая волна. Не только коронавируса

Мало россиянам пандемии коронавируса, так еще и цены на продукты питания растут! Карикатурист Сергей Елкин о волнах, накрывающих Россию.
Смотрите также:
Как коронавирус отразился на правах человека в России? Кто больше всего нуждался в поддержке и получил ли он ее? Вместе с экспертами DW подводит правозащитные итоги уходящего года.
Кремль уповает на масштабную вакцинацию. Но она не решит всех проблем, связанных с ковидом. Пока даже открыт вопрос производства вакцины и ее доставки, считает Иван Преображенский.