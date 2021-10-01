 Россия обновила максимумы по заражаемости и смертности от ковида | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия обновила максимумы по заражаемости и смертности от ковида

В Кремле обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал динамику плохой.

Медик измеряет температуру пациенту на приеме в поликлинике

Россия вновь обновила максимумы по заражаемости и смертности от коронавируса. Пиковые показатели по смертности повышаются четвертый день подряд, за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались еще 887 человек, сообщил оперативный штаб в пятницу, 1 октября. Накануне от ковида в России умерли 867 человек, 29 сентября - 857, а 28 сентября - 852 человека.

По заражаемости обновлено максимальное значение с 22 июля - за сутки коронавирусом заразились еще 24 522 человека в 85 регионах страны. Рост заболеваемости наблюдается уже в 56 субъектах РФ.

Наибольшие значения зафиксированы в Москве (3993) новых случая, Санкт-Петербурге (2281) и в Московской области (1339). Всего за время пандемии в России зарегистрировано 7 535 548 случаев коронавируса, в том числе 208 142 летальных.

В Кремле обеспокоены ситуацией

В Кремле выразили обеспокоенность развитием ситуации с заболеваемостью. "Сейчас меры принимаются, что называется, "на земле", регионы реагируют, вы видите - все по-разному, все вводят разные ограничения, многие регионы вводят. Поэтому посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока динамика плохая", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время Песков выразил мнение, что ситуация в данный момент отличается от той, которая стала причиной введения локдауна в 2020 году. "Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная. Вы можете это легко сами сопоставить и увидеть", - сказал пресс-секретарь президента.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:21

Катастрофа в России: смертность от коронавируса бьет рекорды (26.08.21)

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в России: что происходит и чего ждать?  

Пандемия коронавируса: Путин на карантине, а что с детьми в российских школах? DW Новости (15.09.21)  

Реклама

Самые читаемые

Резолюция ПАСЕ: Миграционный кризис - месть Лукашенко за санкции ЕС  

Через Беларусь в Германию: как живут беженцы в бывшем Сталинштадте  

В Беларуси задержаны десятки человек за комментарии к гибели сотрудника КГБ  