Россия обновила максимумы по заражаемости и смертности от ковида

Россия вновь обновила максимумы по заражаемости и смертности от коронавируса. Пиковые показатели по смертности повышаются четвертый день подряд, за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались еще 887 человек, сообщил оперативный штаб в пятницу, 1 октября. Накануне от ковида в России умерли 867 человек, 29 сентября - 857, а 28 сентября - 852 человека.

По заражаемости обновлено максимальное значение с 22 июля - за сутки коронавирусом заразились еще 24 522 человека в 85 регионах страны. Рост заболеваемости наблюдается уже в 56 субъектах РФ.

Наибольшие значения зафиксированы в Москве (3993) новых случая, Санкт-Петербурге (2281) и в Московской области (1339). Всего за время пандемии в России зарегистрировано 7 535 548 случаев коронавируса, в том числе 208 142 летальных.

В Кремле обеспокоены ситуацией

В Кремле выразили обеспокоенность развитием ситуации с заболеваемостью. "Сейчас меры принимаются, что называется, "на земле", регионы реагируют, вы видите - все по-разному, все вводят разные ограничения, многие регионы вводят. Поэтому посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока динамика плохая", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время Песков выразил мнение, что ситуация в данный момент отличается от той, которая стала причиной введения локдауна в 2020 году. "Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная. Вы можете это легко сами сопоставить и увидеть", - сказал пресс-секретарь президента.

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