РФ передала Украине тела погибших при крушении Ил-76

Киев подтвердил передачу Москвой тел, по ее утверждению, погибших при падении Ил-76 украинских пленных, но заявил о необходимости провести дополнительную проверку.

Москва передала Киеву тела украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области в январе 2024 года. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью агентству РИА "Новости", опубликованном в понедельник, 9 декабря.

"Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала", - сказала Москалькова. Когда именно состоялась передача тел, она не уточнила. По ее словам, обмены телами погибших между Россией и Украиной продолжаются и остаются одной из главных гуманитарных тем.

Комментарий украинской стороны

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия передала тела, но заявил, что они нуждаются в дополнительной проверке.

"Во время последних репатриационных мероприятий в Украину из государства агрессора переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации. По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в Telegram-канале Координационного штаба .

"В последнее время был ряд репатриационных мер, во время которых Украине передали останки погибших. В настоящее время проходит идентификация", - написал в соцсетях украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Крушение Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области, в окрестностях села Яблоново. В результате катастрофы, по данным российских властей, погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа.

26 января Следственный комитет (СК) РФ опубликовал видео, на котором, по утверждению российской стороны, показаны фрагменты тел и документы украинских военнопленных с места крушения. Кроме того, ведомство продемонстрировало якобы обнаруженные на месте катастрофы документы (паспорта, военные карточки) погибших в качестве вещественных доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела. Подтвердить подлинность показанных СК РФ кадров из независимых источников не представляется возможным.

Родные и близкие украинских военнопленных, имена которых значатся в переданном российской стороной списке пассажиров Ил-76, "пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных", подчеркнули в Киеве. Украинские власти настаивают на проведении международного расследования крушения и установлении личностей погибших независимыми экспертами.

В феврале газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников, что Ил-76 был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Ракета-перехватчик была передана Украине европейским партнером, указывалось в материале.