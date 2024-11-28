РФ заявила о готовности передать Украине 630 военнопленных

Россия готова "уже сейчас" провести с Украиной обмен 630 военнопленных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 27 ноября. Стенограмма ее выступления обнародована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих. Одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов", - указала Захарова. Она отметила, что Москва готова передать Киеву 630 украинских пленных "незамедлительно", "на паритетных условиях".

При этом, по словам Захаровой, Москва "оставляет на решение Украины, кого из российских военнослужащих включать в обмен". Со своей стороны Украина обязательным условием для возобновления обменов делает возвращение на родину 350 конкретных украинских военнопленных, "якобы находящихся" в России, утверждает она.

Между тем в списке военнослужащих, возвращения которых добивается Украина, находятся те, кто уже был передан Киеву, а также "лица, неизвестные российской стороне", и военнослужащие, которые, по российским данным, погибли при обстреле колонии № 120 в Еленовке Донецкой области, подчеркивает Захарова.

Переговоры РФ и Украины о новом обмене

2 ноября представитель российского МИДа рассказала на брифинге, что Минобороны РФ направил Киеву предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. На брифинге 27 ноября Захарова заявила, что украинская сторона "отказалась возвращать более 600 украинских военнослужащих (из вышеназванного списка. - Ред.) без каких-либо причин".

Между тем 2 ноября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой списки украинских военнопленных, которых Москва готова в оперативном порядке передать Киеву в рамках обмена.

"Недавно российская сторона заявила, что Украина "не дает согласие"… забрать некоторых своих военнопленных", - написал тогда Лубинец в Telegram. "Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!" - добавил он.

"Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права!" - подчеркнул украинский уполномоченный. По его версии, обычно эти процессы тормозит РФ, используя метод для "воздействия на украинское общество".

Обмен пленными в формате "95 на 95"

Ранее, 18 октября, стало известно, что Россия и Украина произвели обмен военнопленными в формате "95 на 95". Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь шла о защитниках Мариуполя и "Азовстали", Донбасса, а также Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Журналисты писали, что в рамках данного обмена из России в Украину должна была вернуться и журналистка Виктория Рощина. О ее смерти стало известно 10 октября.