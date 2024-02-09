СНБО: В разбившемся Ил-76 не было военнопленных из Украины

Секретарь СНБО Данилов утверждает, что в Ил-76, разбившемся под Белгородом, "точно не было" украинских военнопленных, иначе Россия показала бы их тела.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что на борту российского Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом 24 января, не было украинских военнопленных. Об этом Данилов заявил в интервью изданию "Бабель" , опубликованному в пятницу, 9 февраля.

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана (в 2020 году украинский Boeing 737-800 был сбит ПВО Ирана. - Ред.), и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, "погибшие", было бы в значительном количестве", - сказал Данилов.

По его мнению, российская сторона использовала бы эти кадры, но этого не произошло. "Такого там не было, у них была заготовлена ​​вся эта история. И потому давайте дождемся, нужно просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что, если бы это произошло на самом деле, это была бы совсем другая картинка", - сказал секретарь СНБО.

При этом Киеву неизвестно, живы ли в настоящий момент пленные, которых должны были обменять 24 января.

СК России утверждает, что найдены останки 74 человек

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области, в окрестностях села Яблоново. Ранее Следственный комитет России (СКР) заявил, что идентифицировал останки всех погибших при крушении. Всего в районе места падения самолета было обнаружено более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы, рассказали в ведомстве. Экспертиза показала, что найденные останки принадлежали шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, утверждает российское следствие.

СКР, ссылаясь на результаты экспертизы, заявляет, что самолет был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot. Об этом же, но со ссылкой на неназванных американских чиновников, сообщила и газета The New York Times. В то же время вопрос о том, находились ли на борту украинские военнопленные, до сих пор остается непроясненным, отмечает издание.

Американские власти не подтвердили личности пассажиров, но и не исключили, что по крайней мере некоторые из них могли быть украинскими военнопленными. При этом американские и украинские официальные лица отмечают, что РФ могла преувеличить число погибших.

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